Estados Unidos afirmó este sábado que cuenta con los medios necesarios para reanudar las hostilidades con Irán, y advirtió que un acuerdo solo será posible si se respetan sus "líneas rojas".

Washington y Teherán mantienen desde hace semanas conversaciones indirectas para poner fin al conflicto en Oriente Medio. Pero el resultado de las negociaciones es incierto tras los enfrentamientos de esta semana, los más graves desde la entrada en vigor de la tregua el 8 de abril.

Fuentes en Washington mencionaron el jueves un marco de acuerdo que preveía una prórroga de 60 días del alto el fuego, pero las negociaciones siguen encalladas. Una reunión de dos horas celebrada el viernes en la Casa Blanca no dio lugar a ningún anuncio inmediato.

"Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares", escribió el viernes el presidente Donald Trump en su red Truth Social. También exigió que las reservas de uranio altamente enriquecido de la república islámica sean "DESTRUIDAS".

Estados Unidos e Israel, cuyo ataque conjunto del 28 de febrero contra Irán desencadenó la guerra, acusan a Teherán de querer dotarse del arma atómica, algo que éste desmiente.

Irán insiste en tratar el tema nuclear después de la firma del protocolo de acuerdo actualmente en discusión.