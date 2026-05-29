México implementó una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales que hayan estado recientemente en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur, como parte de nuevas medidas sanitarias y migratorias emitidas por el Gobierno federal contra el virus del ébola.

La disposición entró en vigor a las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 y tendrá una duración inicial de 60 días naturales, según informaron las aerolíneas Viva y Aeroméxico, a través de comunicados oficiales.

La medida aplica para viajeros que hayan permanecido en alguno de esos países africanos durante los últimos 21 días y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también anunció que, en conjunto con México y Canadá, han anunciado medidas de salud pública coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas.

"Este enfoque coordinado busca proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026", señala.

Joint Statement on Public Health Travel Measures Ahead of FIFA World Cup 2026https://t.co/Jhlp1f4YZ7 — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) May 29, 2026

Restricción de ingreso a México: qué pasajeros serán afectados

De acuerdo con el aviso difundido por las aerolíneas, las autoridades mexicanas restringieron el ingreso por vía aérea a:

Personas que hayan viajado recientemente a Uganda

Viajeros procedentes de República Democrática del Congo

Pasajeros que hayan estado en Sudán del Sur durante los últimos 21 días

La excepción será para:

Ciudadanos mexicanos

Personas con residencia vigente en México

Las empresas pidieron a los pasajeros revisar cuidadosamente los requisitos migratorios y sanitarios antes de acudir al aeropuerto para evitar contratiempos o negativas de abordaje.

Aeroméxico y Viva emiten aviso urgente a pasajeros internacionales

Las aerolíneas comenzaron a informar sobre la nueva disposición mediante mensajes dirigidos a viajeros internacionales.

En su comunicado, Viva señaló que la restricción responde a disposiciones emitidas por autoridades sanitarias y migratorias mexicanas y advirtió que cualquier actualización será difundida mediante canales oficiales.

Por su parte, Aeroméxico confirmó que la restricción ya se encuentra activa y recordó que únicamente los pasajeros con nacionalidad mexicana quedan exentos de la medida.

¿Por qué México restringió vuelos y viajeros provenientes de África?

Aunque las autoridades no detallaron directamente el motivo en los comunicados difundidos por las aerolíneas, la decisión ocurre en medio de la preocupación internacional por el brote de ébola detectado en África central y oriental.

Organismos internacionales han alertado sobre casos sospechosos y medidas preventivas en distintas regiones, lo que ha llevado a varios países a reforzar controles sanitarios y migratorios.

Qué deben hacer los viajeros antes de volar a México

Ante la nueva restricción aérea, las autoridades y aerolíneas recomiendan:

Verificar historial reciente de viajes

Consultar requisitos migratorios actualizados

Revisar políticas de la aerolínea

Confirmar documentación antes de llegar al aeropuerto

Mantenerse atentos a avisos oficiales

La medida podría modificarse dependiendo de la evolución de la situación sanitaria internacional.