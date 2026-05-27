Viajar fuera de México en 2026 implica un paso previo que ya no podrás ignorar. El Gobierno federal puso en marcha una herramienta digital que busca transformar la manera en que los mexicanos cumplen con sus requisitos migratorios.

Se trata del Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) en línea, un trámite que ahora podrá realizarse desde cualquier dispositivo y que promete reducir tiempos en el aeropuerto.

Este cambio, vigente desde el 26 de noviembre de 2025, forma parte de una estrategia para modernizar los procesos de salida del país. Hasta hace poco, el FEM se llenaba de forma manual en papel, lo que generaba filas y retrasos antes de abordar.

Con la nueva versión digital, los viajeros pueden completar el formulario con anticipación, descargar su comprobante y simplemente presentarlo al momento de documentar su vuelo o pasar por filtros migratorios.

¿Quién debe llenar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) digital?

El FEM digital es obligatorio para las personas mexicanas que salen al extranjero y mantiene la misma información que se solicitaba anteriormente. Entre los datos requeridos se encuentran:

Nombre completo.

Información del vuelo como aerolínea y número.

Documento de identificación.

País de destino y motivo del viaje.

Una de las principales ventajas es que, si el usuario cuenta con una cuenta Llave MX, el sistema puede completar automáticamente los datos personales, agilizando aún más el proceso. Además, si viajas acompañado, la plataforma guarda detalles del vuelo para evitar capturarlos nuevamente.

El formulario puede llenarse directamente en el sitio oficial del Instituto Nacional de Migración (INM), así como mediante códigos QR instalados en distintos puntos de los aeropuertos internacionales.

Una vez completado, el comprobante se descarga de inmediato y debe mostrarse antes de abordar. Esto no solo simplifica el trámite, sino que reduce significativamente los tiempos de espera en terminales aéreas, donde la mayoría de los viajeros realiza este proceso.

Aunque la digitalización avanza, el formato físico seguirá disponible durante un periodo de transición. Sin embargo, la meta es que el sistema digital sustituya por completo al tradicional.

Tan solo entre enero y octubre de 2025, el INM registró 3.9 millones de salidas del país, de las cuales el 95% se realizaron por vía aérea, lo que evidencia la necesidad de optimizar los procedimientos.

La recomendación para quienes tienen planes de viaje es clara: llenar el FEM digital antes de llegar al aeropuerto. Con esta modalidad, el trámite se vuelve más rápido, accesible y seguro.