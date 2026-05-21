Viajar en avión en 2026 puede salir mucho más caro de lo que imaginas… y no precisamente por el boleto. Uno de los gastos que más sorprende a los pasajeros es el equipaje, especialmente cuando no se conocen las reglas o se sobrepasan los límites.

Mientras aerolíneas de Estados Unidos ya aumentaron sus tarifas, en México también existen costos importantes que debes considerar antes de hacer tu maleta.

Para evitar cargos innecesarios, retrasos en el aeropuerto o malos ratos en el mostrador, aquí te explicamos qué equipaje es gratis, cuál se paga y cuánto cuesta documentar maletas.

Tipos de equipaje: lo que sí pasa gratis

Entender las categorías de equipaje es clave para no pagar de más.

1) Artículo personal (GRATIS)

Es el que cabe debajo del asiento y siempre está incluido sin costo en todas las aerolíneas:

Mochila pequeña.

Bolsa de mano.

Portafolio o bolsa de laptop.

Toma en cuenta que hay un límite de líquidos: máximo 100 ml por envase.

2) Equipaje de mano (generalmente GRATIS)

Va contigo en cabina (maleta carry-on) y tiene un peso máximo aproximado: 8 a 10 kg. Puede incluir 1 maleta + 1 artículo personal.

En México, por ley (Artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil), muchos pasajeros tienen derecho a este equipaje sin costo. Sin embargo, dependiendo de la tarifa que elijas, pueden cobrarlo o no.

Tipos de equipaje: Lo que casi siempre se cobra

3) Equipaje documentado (Casi siempre se cobra)

Es el que se entrega en mostrador y viaja en la bodega del avión y su peso típico va de 23 a 25 kg por pieza. Se paga en tarifas básicas o económicas.

Precios de equipaje documentado en México 2026: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus

A continuación, un estimado actualizado de tarifas comunes en 2026; pueden variar según ruta, temporada y promociones.

Aeroméxico

Equipaje de mano: incluido en la mayoría de tarifas.

Equipaje documentado:

1ª maleta: $700 – $900 MXN.

2ª maleta: $900 – $1,200 MXN.

En tarifas más altas (Clase Premier o AM Plus), puede incluirse gratis.

Volaris

Tarifas más variables según paquete.

Tarifa básica: Solo artículo personal incluido.

Equipaje de mano: $200 – $500 MXN (si no está incluido).

Equipaje documentado:

1ª maleta: $600 – $1,000 MXN.

2ª maleta: $900 – $1,300 MXN.

Es más barato comprar equipaje en línea que en aeropuerto.

Viva Aerobus

Estrategia low-cost: todo se cobra por separado.

Tarifa más barata: Solo artículo personal.

Equipaje de mano: $250 – $600 MXN.

Equipaje documentado:

1ª maleta: $500 – $900 MXN.

2ª maleta: $800 – $1,200 MXN.

Paquetes “Viva Smart” o “Viva Max” pueden incluir maletas.

Errores comunes que te hacen pagar de más

Llegar con maleta documentada cuando tu boleto solo incluye equipaje de mano.

Exceder el peso permitido.

No comprar equipaje anticipadamente (es más caro en aeropuerto).

Llevar líquidos mayores a 100 ml en cabina.

No revisar políticas específicas de tu tarifa.

Consejos para ahorrar en equipaje

Compra el equipaje al momento de reservar.

Pesa tu maleta antes de salir de casa.

Usa equipaje de mano lo más posible.

Lleva objetos de valor contigo.

Revisa siempre las condiciones de tu boleto.