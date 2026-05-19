Universal Orlando Resort ha dado a conocer una promoción dirigida a visitantes de América Latina, con la que busca convertir las próximas vacaciones en una experiencia inolvidable.

Se trata de una oferta especial que permite a los viajeros obtener dos días adicionales gratis al comprar un boleto de tres días, lo que se traduce en cinco días de acceso a los parques por el precio de tres.

Esta iniciativa llega en un momento clave, ya que el destino se prepara para lanzar una serie de experiencias temáticas y eventos inspirados en el cine que estarán disponibles por tiempo limitado durante la temporada de verano.

Una oferta para disfrutar más días en los parques

Con la promoción, los visitantes podrán recorrer durante cinco jornadas Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Epic Universe. Esta opción amplía significativamente el tiempo para explorar las atracciones, espectáculos y ambientes inmersivos que caracterizan al complejo.

La oferta se presenta como una oportunidad ideal para quienes planean viajar en los próximos meses, especialmente considerando la cantidad de novedades que estarán disponibles en el resort.

Nuevas experiencias de película: del 23 de mayo al 10 de agosto

Entre el 23 de mayo y el 10 de agosto, Universal Orlando incorporará una programación especial con experiencias cinematográficas inmersivas. Durante este periodo, los visitantes podrán disfrutar de encuentros con personajes, espacios interactivos, escenarios para fotografías, así como alimentos temáticos y productos exclusivos.

Estas actividades están diseñadas para complementar la oferta habitual del resort, reforzando su apuesta por el entretenimiento basado en grandes producciones cinematográficas.

Atracciones y experiencias temáticas destacadas

Dentro de las novedades, se incluyen propuestas inspiradas en películas icónicas y figuras destacadas de la industria del cine.

Homenaje a Steven Spielberg (Universal Studios Florida): Una exhibición especial presentará objetos, recuerdos y detalles detrás de cámaras de algunas de las obras más reconocidas del director, incluyendo contenidos relacionados con el estreno de “Disclosure Day”.

Experiencia de “Tiburón”: Los visitantes podrán recorrer espacios inspirados en la clásica película, con puntos para fotografías, actividades interactivas y una oferta gastronómica temática, además de productos exclusivos de edición limitada.

“Minions & Monsters” de Illumination: Esta propuesta incluirá encuentros interactivos con personajes, nuevos platillos inspirados en la película y artículos coleccionables, como figuras y peluches especiales.

Summer Movie Series en CityWalk: En fechas seleccionadas entre el 20 de junio y el 26 de agosto, los cines del complejo proyectarán clásicos como Volver al Futuro, Tiburón, La Momia y E.T. el Extraterrestre.

Eventos y entretenimiento de temporada

Además de las nuevas experiencias, el complejo contará con espectáculos y actividades que regresan durante el verano:

Universal Mega Movie Parade: Un desfile que reúne icónicas películas con carrozas, artistas y efectos especiales.

CineSational: A Symphonic Spectacular: Show nocturno sobre la laguna con música y escenas de películas memorables.

Hogwarts Always: Un espectáculo de proyecciones sobre el castillo en el mundo mágico de Harry Potter, disponible a partir del 30 de mayo.

Más actividades en todo el resort

La oferta de entretenimiento se extiende más allá de los parques. Los hoteles de Universal también se suman con experiencias adicionales, como esculturas de arena temáticas, bebidas especiales y encuentros exclusivos con personajes durante los fines de semana.

Asimismo, el complejo ofrecerá otras actividades complementarias:

Transmisión de importantes partidos de fútbol en CityWalk entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Re(d)tro Nights con temática de los años 80 y 90 en el Red Coconut Club.

Summer Music Series, con conciertos en vivo cada sábado por la noche.

Celebraciones del 4 de julio con fuegos artificiales, música en vivo y entretenimiento especial.