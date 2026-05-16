Para quienes desean disfrutar de una experiencia que mezcla lo espeluznante con la magia característica de Disney, ya es momento de comenzar a planear una de las celebraciones más esperadas del año: Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party 2026. Este evento especial se llevará a cabo en el emblemático Magic Kingdom Park de Walt Disney World Resort, en Florida, durante noches seleccionadas entre el 7 de agosto y el 31 de octubre de 2026, ofreciendo una temporada completa para sumergirse en el espíritu de Halloween.

Venta de boletos

Inició el 12 de mayo de 2026 para el público en general.

Fechas y horarios del evento

Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party se realizará en noches específicas distribuidas a lo largo de tres meses:

Agosto:

7, 11, 14, 18, 21, 23, 25, 28 y 30

Septiembre:

1, 4, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 27 y 29

Octubre:

1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 29 y 31

El horario oficial del evento es de 7:00 p.m. a medianoche, pero quienes tengan entrada podrán ingresar al parque desde las 4:00 p.m., lo que permite disfrutar más tiempo de las atracciones antes de que comience la fiesta.

Precios y descuentos disponibles

El costo de los boletos varía dependiendo de la fecha seleccionada, con precios que oscilan entre $119 y $229 dólares por persona, más impuestos.

Los Dueños de Pases Anuales y miembros del Disney Vacation Club pueden ahorrar 10 dólares por ticket en fechas seleccionadas entre el 7 de agosto y el 2 de octubre de 2026.

Como las entradas son limitadas, es importante tener en cuenta que podrían no estar disponibles el mismo día del evento.

Atracciones temáticas con ambiente de Halloween

Durante la fiesta, varias atracciones de Magic Kingdom reciben un toque especial con música y efectos inspirados en Halloween. Entre las más destacadas están:

Space Mountain, que se transforma con oscuridad total y sonidos espeluznantes.

Mad Tea Party, con iluminación especial que crea una atmósfera única.

Monsters Inc. Laugh Floor, donde los visitantes pueden participar en dinámicas de “dulce o truco”.

A esto se suman numerosas atracciones clásicas del parque en áreas como Adventureland, Frontierland, Fantasyland y Tomorrowland, incluyendo Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, Seven Dwarfs Mine Train, TRON Lightcycle/Run y muchas más.

Desfile Mickey’s Boo-to-You Halloween Parade

Uno de los momentos más esperados de la noche es el desfile Mickey’s Boo-to-You Halloween Parade, un espectáculo lleno de personajes, villanos y atmósferas misteriosas.

Entre sus momentos más destacados se encuentran:

La aparición del Headless Horseman, que inaugura el desfile

Personajes de Disney con disfraces de Halloween, incluyendo a Minnie, Daisy y Clarabelle.

Fantasmas y figuras inspiradas en Haunted Mansion.

Un cierre espectacular con villanos y coreografías llenas de energía.

Espectáculo nocturno con fuegos artificiales

La magia continúa con Disney’s Not-So-Spooky Spectacular, un show nocturno protagonizado por Jack Skellington, quien guía una historia llena de aventuras. Durante el espectáculo, personajes como Mickey, Minnie, Donald y Goofy viven una experiencia dentro de una casa embrujada, acompañados de proyecciones, láseres y fuegos artificiales que iluminan el cielo.

Fiestas, música y encuentros con personajes

La celebración también incluye múltiples opciones de entretenimiento en vivo durante toda la noche:

Nueva mascarada con Stitch en Tomorrowland, donde el personaje cambia de vestuario y temática constantemente.

Encuentros con personajes en Storybook Circus.

Fiestas de baile con DJ para todas las edades.

Presentaciones musicales de The Cadaver Dans Barbershop Quartet en Frontierland.

Hocus Pocus Villain Spelltacular

Otro de los imperdibles es el espectáculo Hocus Pocus Villain Spelltacular, presentado en el escenario del Cinderella Castle. En esta puesta en escena, las hermanas Sanderson conjuran hechizos junto a villanos como Maleficent, Oogie Boogie y Dr. Facilier, combinando efectos especiales, danza y una narrativa divertida y oscura.

Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party 2026 promete ser una experiencia inolvidable para familias, fanáticos de Disney y amantes de Halloween. Con una combinación de atracciones temáticas, espectáculos exclusivos, desfiles llenos de magia y encuentros únicos con personajes, este evento se ha consolidado como uno de los más populares del año en Walt Disney World.