El espíritu creativo y la magia de los parques vuelven a encontrarse en Florida con la llegada del WDW Latin America Influencer Challenge 3.0, la iniciativa estrella de Walt Disney World Resort que une talento, narrativa digital y estrategia de contenido.

Esta tercera edición marca un paso firme en la apuesta del resort por mostrar historias auténticas contadas por quienes mejor conocen su propia comunidad: los creadores de contenido.

Según el comunicado, esta plataforma se ha consolidado como un espacio para “conectar estratégicamente con mercados clave de América Latina a través de narrativas auténticas y contenido social de alto impacto”.

Con dos ediciones previas, el desafío regresa con más sorpresas, nuevas dinámicas y un elenco diverso de influencers listos para competir en los escenarios más icónicos de Disney.

El formato del Influencer Challenge 3.0 transforma a Walt Disney World en un enorme tablero de retos temáticos: los 14 creadores seleccionados recorren parques, hoteles y experiencias emblemáticas, mientras realizan misiones diseñadas para poner a prueba su creatividad, espontaneidad y capacidad narrativa.

La dinámica no solo genera contenido en tiempo real; también invita al público a involucrarse, votar, comentar y seguir a sus equipos favoritos. La intención, señala Disney, es reforzar la conexión emocional con un destino multigeneracional y culturalmente relevante, convirtiendo cada publicación en una ventana a la experiencia Disney.

El regreso de los campeones y el debut de nuevas duplas

Uno de los momentos más celebrados de esta edición es el retorno de los ganadores del desafío anterior, los chilenos Coni Fueyo y Cristian Cortés.

A este dúo se suma un segundo equipo chileno compuesto por Feli Cavieres y Cata Díaz, quienes aportan un aire renovado, química distinta y perspectivas frescas que agregan emoción al formato competitivo.

El comunicado destaca también que Perú se ha posicionado como mercado prioritario dentro de la estrategia regional. En esta edición, las creadoras peruanas participan con narrativas que conectan especialmente bien con las audiencias latinoamericanas.

Los 14 creadores seleccionados son:

Los participantes provienen de seis países y representan estilos, enfoques y comunidades completamente distintas, lo que amplifica el impacto de la competencia. Entre ellos se encuentran:

Gianni Cersosimo y Sthev Acosta (Argentina).

César Trifone y Mateus Reis (Brasil).

Coni Fueyo y Cristian Cortés (Chile).

Cata Díaz y Feli Cavieres (Chile).

Alejandro Jiménez y Angélica Sánchez (Colombia).

Karla Teresa “Pasaportete” y Pedro Diez (México).

Daniela Rita y Abigail Maos (Perú).

Walt Disney World afirma que esta tercera edición promete “sorpresas, aventuras y momentos por descubrir”, reafirmando el valor de la creatividad latinoamericana.