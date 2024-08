Actualmente están en marcha nuevos proyectos en Walt Disney World Resort. Los visitantes podrán experimentar las historias que aman de formas totalmente nuevas, incluyendo "Monsters Inc.", "Cars", "Encanto" y los clásicos Villanos de Disney.

El 10 de agosto de 2024, en D23: The Ultimate Disney Fan Event en Anaheim, California, el presidente de Disney Experiences, Josh D’Amaro, reveló nuevos detalles sobre las novedades en Walt Disney World, que van desde lo fantástico hasta lo malvado, durante el Horizons: Disney Experiences Showcase.

La expansión más grande en la historia de Magic Kingdom Park

La histórica expansión de Magic Kingdom comienza oficialmente mientras se presentan los permisos esta semana. Comenzando con Frontierland, donde en el Oeste Americano siempre ha sido importante mantener tus ojos en el horizonte. Se trata de creer en ti mismo y trazar tu propio camino hacia tus sueños, ya seas un oso del campo, una princesa del pantano o un coche de carreras de la gran ciudad.

Traer el encanto occidental de los icónicos parques nacionales a una nueva historia inspirada en la película de Pixar Animation Studios "Cars", Rayo McQueen, Mate y todos sus amigos pronto se encontrarán en Magic Kingdom en una sección reimaginada de Frontierland. Para dar paso a este espacio completamente nuevo, Rivers of America y la Tom Sawyer Island se transformarán en terrenos amplios para una carrera con algunos de los corredores más icónicos del mundo.

"Estamos emocionados de crear esta aventura original de Cars y poner a nuestros visitantes en el asiento del conductor mientras exploramos una nueva área en Frontierland," compartió Michael Hundgen, Productor Ejecutivo del Portafolio de Walt Disney World en Walt Disney Imagineering. "Parte de abrir camino en esta nueva historia incluye aprovechar los temas de exploración y aventura que inspiran a muchos de nosotros a seguir adelante.

Cada vez que trabajamos en Magic Kingdom, reconocemos la gran responsabilidad que conlleva hacerlo bien y contar historias que conecten con nuestros visitantes."

Una vez completada, esta área reimaginada de Frontierland será el hogar de dos nuevas atracciones temáticas de "Cars" que llevarán a los visitantes al desierto más allá de Radiator Springs. Los visitantes podrán unirse a algunos de sus personajes favoritos, como Mate y el Rayo McQueen, para una emocionante carrera a través del paisaje, escalando senderos de montaña, esquivando géiseres y chapoteando en charcos de lodo. A los corredores más jóvenes también les encantará la segunda atracción temática de Cars que será divertida para toda la familia. Antes de que el trabajo entre en marcha a toda velocidad el próximo año, los visitantes tendrán mucho tiempo para experimentar el encanto de Frontierland tal como se encuentra el día de hoy.

Los visitantes podrán aventurarse más allá de Big Thunder Mountain hacia una nueva tierra dedicada a los Villanos de Disney. Inspirada en los malvados personajes que los fans conocen y odian, la expansión de varias hectáreas incluirá dos grandes atracciones, además de opciones para comer y hacer compras. Walt Disney Imagineering está llevando los límites creativos a niveles misteriosos para dar vida a esta nueva tierra, la primera de su tipo.

Juntas, estas nuevas adiciones a Magic Kingdom representarán la mayor expansión en la historia del parque.

Nuevas atracciones y entretenimiento en los cuatro parques temáticos

Aunque Magic Kingdom es el parque temático original de Walt Disney World, el icónico destino del Resort tiene mucho más que ofrecer con tres parques inolvidables adicionales que continúan cautivando a los visitantes. Se están llevando a cabo trabajos en nuevas atracciones, entretenimiento y más en todo Walt Disney World Resort.

Aventúrate en Tropical Americas en Disney´s Animal Kingdom Theme Park

En Disney´s Animal Kingdom Theme Park, los visitantes serán invitados a aventurarse en las Tropical Americas con una nueva área de 4.45 hectáreas. Aquí, los visitantes podrán visitar Pueblo Esperanza, un extenso pueblo con una gran fuente donde los aldeanos se reúnen para contar historias. Al igual que Harambe, este pueblo está lleno de vida con un mercado al aire libre y una gran hacienda, que será uno de los restaurantes más grandes en Walt Disney World. Walt Disney Imagineering realizó varios viajes de investigación a algunas de las áreas con mayor biodiversidad del planeta en el norte de Sudamérica, extendiéndose hasta América Central. Durante estos viajes, se sumergieron en la hermosa naturaleza y cultura de la zona para encontrar inspiración para las nuevas historias que se compartirán aquí.

La nueva área también incluirá tres nuevas atracciones:

Una nueva aventura centrada en Indiana Jones será diferente a cualquier otra experiencia de Indy en el mundo. Los visitantes se adentrarán en un templo maya donde Indy ha descubierto un nuevo lugar para explorar. En medio de rumores sobre una criatura mítica que vive en lo profundo del templo, esta emocionante nueva historia llevará a los visitantes junto al famoso arqueólogo.

La primera atracción temática de "Encanto" traerá la casita a la vida mientras los visitantes se unen a la querida familia Madrigal en el día en que Antonio recibe su regalo especial: la capacidad de comunicarse con los animales. Los visitantes se sentirán parte de la familia Madrigal mientras se unen a la celebración y exploran su hogar mágico como nunca.

Los visitantes también podrán disfrutar de un hermoso carrusel con animales de las historias de Disney, creado por un residente de Esperanza. Esta nueva versión de una atracción clásica seguramente se convertirá en una favorita para las familias jóvenes y los jóvenes de corazón.

El trabajo en este proyecto comenzará en otoño de 2024, pero los visitantes aún tendrán tiempo de experimentar DINOSAUR. El nuevo territorio de Tropical Americas en Disney´s Animal Kingdom abrirá en 2027.

El nuevo espectáculo de Zootopia se apoderá del escenario en Disney´s Animal Kingdom

Un nuevo espectáculo basado en "Zootopia" hará su debut en el teatro del Árbol de la Vida en Disney´s Animal Kingdom el próximo invierno. En “Zootopia: Better Zoogether!”, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar diferentes ecosistemas vistos en la película, viajando junto a los personajes favoritos de los fans, Judy Hopps, Nick Wilde y más.

Explora el Mundo de “Monsters, Inc.” en Disney's Hollywood Studios

En Disney´s Hollywood Studios, los visitantes podrán explorar el mundo de “Monsters, Inc.” de Pixar Animation Studios en una nueva área. Después de los eventos de la película, los humanos han sido invitados a visitar ya que los entrañables monstruos necesitan risas para alimentar la ciudad. Los visitantes podrán pasear por las calles de una zona inspirada en Monsters junto a algunos de sus monstruos favoritos. Además, tendrán la oportunidad de experimentar cómo es deslizarse por la bóveda de puertas en la fábrica, al igual que Mike y Sulley. La primera montaña rusa suspendida en un parque Disney pondrá a los visitantes en medio de la acción mientras se embarcan en una aventura llena de risas. El trabajo en este proyecto está previsto que inicie en 2025.

Vive Nuevas Aventuras en Star Wars: Galaxy’s Edge

Walt Disney Imagineering está trabajando junto con Lucasfilm y Epic Games para crear una nueva misión para Millennium Falcon: Smugglers Run con el Mandalorian y Grogu. Los visitantes de Star Wars: Galaxy’s Edge en Disney´s Hollywood Studios pueden embarcarse en nuevas aventuras a bordo de la icónica nave, justo a tiempo para el estreno de su nueva película en 2026.

Disfruta de un nuevo y mágico desfile nocturno en Magic Kingdom

El legado de innovación de Walt Disney World en entretenimiento nocturno se remonta a más de 50 años con el "Main Street Electrical Parade". En el verano de 2025, ese legado entrará en un nuevo capítulo cuando un nuevo desfile nocturno, "Disney Starlight", haga su debut. Este increíble desfile utilizará la última tecnología para contar nuevas historias con personajes queridos por los fans, incluidos Peter Pan, Anna y Elsa, y la mágica familia Madrigal. Será una constelación de sueños traídos a la vida por Blue Fairy.

Abróchate el cinturón para Test Track en EPCOT

Los visitantes de EPCOT tendrán un emocionante viaje cuando Test Track presented by Chevrolet debute en 2025. Walt Disney Imagineering está trabajando junto con Chevrolet para impulsar la innovación con esta atracción reimaginada, celebrando la evolución de la movilidad en los últimos 100 años y destacando el pasado, presente y futuro. La fila contará con seis exhibiciones distintas que celebran los vehículos e inventores que han ampliado los límites para traernos hasta donde estamos hoy.

Nuevas escenas del espectáculo mostrarán los avances tecnológicos y cómo las relaciones de los visitantes con la movilidad los conectan entre sí, desde la tecnología a bordo hasta la personalización. Luego, un emocionante viaje a través de una ruta escénica al aire libre recordará a los visitantes la alegría de conducir, disfrutar del mundo que los rodea y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. El exterior actualizado de la atracción hará referencia al diseño original del pabellón World of Motion. La construcción de esta experiencia reimaginada ya está en marcha.

Nuevos lounges en Walt Disney World en 2025

Una nueva taberna con temática de Pirates of the Caribbean abrirá en 2025 en Adventureland en Magic Kingdom. Esta experiencia completamente nueva ampliará la historia clásica y ofrecerá un refugio acogedor para todos los piratas, grandes y pequeños. El animado lugar invitará a bandidos y futuros bucaneros de todos los rincones de los siete mares a unirse y brindar por la vida de un pirata.

Durante más de 40 años, Spaceship Earth ha recibido a los visitantes en EPCOT como un símbolo de optimismo y esperanza. Un nuevo espacio estará inspirado en las historias, formas y el legado perdurable de este icónico y atemporal emblema. Tomando inspiración de la esfera geométrica, el espacio zen para reunirse y disfrutar de refrigerios estará adornado con texturas y tonos metálicos cálidos, brindándole un efecto misterioso y elegante. Este nuevo espacio recibirá a sus primeros visitantes en 2025.

The Walt Disney Company ha seguido invirtiendo en una narración increíble en el Lugar Más Mágico del Mundo. Solo en los últimos cinco años, el extenso destino de vacaciones ha presentado docenas de nuevas atracciones, personajes, espectáculos nocturnos y experiencias inmersivas que solo Disney puede ofrecer. Desde Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind en EPCOT hasta Star Wars: Galaxy’s Edge en Disney´s Hollywood Studios, hay momentos inolvidables en cada rincón de Walt Disney World... ¡y aún queda más por venir!