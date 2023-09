Las princesas y superhéroes suelen ser los protagonistas de las atracciones y desfiles en los parques Disney, pero en Halloween todo da un giro y los villanos son personajes principales.

Si quieres ver a Maléfica, Úrsula, la madrastra de Cenicienta y a más villanos tomar Main Street de Magic Kingdom, en Disney World, tienes que asistir a Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party.

La fiesta “no tan tenebrosa” de Mickey Mouse se realiza en noches selectas del 11 de agosto al 1 de noviembre de 2023 en el parque de Magic Kingdom, ubicado en Orlando, Florida. Es una celebración de Halloween con toques espeluznantes, pero no deja atrás el encanto y ambiente familiar del lugar Más Mágico del Mundo.

Halloween en Disney World.

¿Cuánto cuesta Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party?

Para entrar a la celebración de Halloween necesitas una entrada especial y única para el evento. Los precios van desde los $149 dólares y hasta los $199 dólares más impuestos en La Noche de Brujas. Es hasta las 7:00 p.m. cuando todo se vuelve spooky.

Además, las personas pueden permanecer en Magic Kingdom hasta la medianoche, lo que les da la oportunidad de disfrutar de las atracciones con filas más cortas y menor tiempo de espera.

¿Qué ver en la celebración de Halloween de Magic Kingdom?

Disney siempre sorprende y la celebración de Halloween está llena de detalles, diversión y momentos inolvidables. Así como de tradiciones estadounidenses. Toma nota de lo que verás en las noches selectas.

1. Decoración temática

Magic Kingdom se cubre del follaje otoñal, abundan las calabazas y los espantapájaros. Por la noche todo se vuelve más aterrador: el Castillo de Cenicienta se ilumina de verde, morado y azul, las calabazas se iluminan para volverse linternas y sobre las tiendas de Main Street se proyecta un mapping temático de Halloween.

Ten listo tu PhotoPass para tomarte fotos únicas de temporada.

2. Entra con tu disfraz favorito

Una de las cosas más fascinantes de la fiesta de Halloween es que todos pueden entrar disfrazados. Familias enteras acuden con sus mejores disfraces y el parque se vuelve una pasarela de villanos y personajes Disney. ¿Tú, qué atuendo usarías?

3.Dulces en todo Magic Kingdom

En Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party hay dulces para todos. A tu entrada al evento, los cast members te reciben con una bolsa para que la llenes de dulces que incluyen deliciosos chocolates. Puedes formarte para recibir caramelos en diferentes puntos del parque de diversiones, una tradición que, por supuesto, se deriva del clásico Trick or Treat.

4. Desfile de Villanos Disney

El desfile Mickey’s Boo-To-You Halloween Parade es encabezado por Mickey, Minnie Mouse y sus amigos disfrazados con temática de Halloween, pero los villanos también se apoderan de él con bailes, carros alegóricos y espectáculos que emocionan a los visitantes.

Entre los villanos que desfilan se encuentran: Garfio, Úrsula, Cruella, la Reina Roja, Gastón, Maléfica, las hermanastras y la madrastra de Cenicienta. Además, se presentan ante el público Jack Sparrow, el Jinete sin Cabeza, Goofy y los personajes de Winnie The Pooh. Disfruta del desfile alrededor de las 9:30 p.m. desde cualquier lugar de Main Street.

5. Disney Not-So Spooky Spectacular

¿Alguna vez pensaste en ver el espectáculo de mapping y fuegos artificiales sobre el Castillo de Cenicienta acompañado de la melodía This is Halloween, This is Halloween? Los amantes de esta temporada serán los más felices al ver el show Disney Not-So Spooky Spectacular.

Es el espectáculo que se proyecta sobre el castillo durante las noches de Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party. Dura alrededor de 12 minutos y tiene como anfitrión a Jack Skellington.

Las imágenes proyectan la historia de Mickey, Minnie, Donald y Goofy secuestrados y llevados a una mansión embrujada. Aparecen villanos como Hades y muchos elementos del show están inspirados en Nightmare Before Christmas de Tim Burton, incluyendo la banda sonora. Las luces y fuegos artificiales hacen que sea aún más espectacular y maravilloso a la vista.

¿Por qué acudir a Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party?

El Halloween temprano de Disney World brinda la oportunidad de vivir experiencias únicas con villanos que muchas veces no reciben el foco que merecen. Verlos desfilar es emocionante y vivir un espectáculo de mapping distinto es un recuerdo que dura para siempre.

Los más pequeños de la familia pueden disfrutar de un Halloween divertido y sin elementos que realmente les causen temor. Todo está cuidado para que sea apto para todas las edades.

Una de las principales ventajas para los adultos es que, como el parque cierra a medianoche, pueden disfrutar de las atracciones sin filas largas. Incluyen, por supuesto, algunas temáticas como Haunted Mansion.

También hay mercancía y comida temática.

¿Cuándo disfrutar de Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party?

Todavía puedes unirte a Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party en las siguientes fechas:

Septiembre:

Viernes 8.

Domingo 10.

Martes 12.

Viernes 15.

Domingo 17.

Martes 19.

Viernes 22.

Domingo 24.

Martes 26.

Jueves 28.

Viernes 29.

Octubre:

Domingo 1°.

Martes 3.

Jueves 5.

Viernes 6.

Lunes 9.

Martes 10.

Jueves 12.

Viernes 13.

Domingo 15.

Martes 17.

Jueves 19.

Viernes 20.

Domingo 22.

Martes 24.

Jueves 26,

Viernes 27.

Domingo 29.

Martes 31.

Noviembre:

Miércoles 1 de noviembre.

Puedes comprar tus entradas en este enlace.