Halloween es una de nuestras temporadas favoritas del año: podemos disfrazarnos, hacer reuniones spooky con familiares y con amigos y comemos todos los dulces que queremos. Pero, ¿habías imaginado que es posible tomar un crucero temático de Halloween?

Disney Cruise Line tiene un crucero llamado Halloween on the High Seas con temática de Halloween: los personajes, como Mickey y Minnie, están disfrazados y llevan sorpresas espeluznantes a toda la familia. Está disponible desde septiembre y hasta el 31 de octubre.

Como en Monsters Inc., estos viajes están llenos de sustos que dan gusto. Los pasajeros del Halloween on the High Seas pueden usar su mejor disfraz, pedir dulces y participar en más actividades como las descritas a continuación:

Mickey's Mouse-querade: Una fiesta de Halloween donde los personajes lucen sus mejores disfraces. Se invita a los pasajeros a bordo a unirse a la temática para aumentar la diversión.

Encuentro temático con personajes: En el crucero te encontrarás a Minnie Mouse, Daisy Duck y Clarabelle Cow vestidas como las icónicas hermanas Sanderson, de la película Hocus Pocus.

Manualidades: Hay oportunidad de crear manualidades con temática de Halloween en familia.

Comida con un toque espeluznante: Disney Cruise Line siempre cuida los detalles para mantenerte en la atmósfera espeluznante y por eso los postres, bebidas y dulces únicos tienen temática de Halloween.

¿Desde dónde es posible tomar los cruceros Disney de Halloween on the High Seas?

Si no quieres perderte esta celebración, será posible zarpar desde los puertos de Miami y Puerto Cañaveral en Florida; San Diego en California; y Nueva York.

Los destinos que se visitan durante el recorrido incluyen las Bahamas, las Bermudas, Antigua, Jamaica, las Islas Vírgenes de EE. UU., las Islas Vírgenes Británicas, México, el Canal de Panamá y la isla privada de Disney, Disney Castaway Cay.

Aquí puedes ver la lista de precios.

Prepárate para Halloween on the High Seas 2024

Si este año no puedes regalarte la experiencia, planéalo para tomarlo en 2024. “Traza un rumbo hacia lugares tropicales en un viaje por las Bahamas o el Caribe occidental desde Fort Lauderdale o descubre destinos deslumbrantes en el Caribe oriental y occidental y las Bahamas en un viaje desde Puerto Cañaveral”, recomienda Disney Cruise Line.