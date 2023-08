Una de las temporadas más lindas está pronta a llegar y es, además, una de las más entretenidas debido a la cantidad de actividades y experiencias para divertirse en compañía de tu significant other, familia o grupo de amigos.

Dependerá de tus gustos si quieres experiencias tranquilas o de las que hagan tu corazón latir a mil por hora atravesando casas de espanto. A continuación compartimos contigo un listado de actividades a realizar este otoño en Kissimmee, Florida:

1. Gritemos juntos para sobrevivir a los espantos de Halloween Horror Nights de Universal Orlando

Un evento hecho sólo para aquellas almas valientes y que se atrevan a entrar a las 10 casas embrujadas que este año llegan a Universal Studios Orlando a partir del 1° de septiembre y hasta el 4 noviembre en noches selectas. Con casas tematizadas de El Exorcista: Creyente, The Last of Us, Stranger Things 4, Dueling Dragons y muchas más. Revisa las fechas disponibles, ya que es un evento no incluido en el ticket normal del parque.

Halloween Horror Nights, en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood. Foto: Cortesía Universal Orlando

2. Un mundo mágico se convierte en Halloweenlandia

Comenzando el 11 de agosto y hasta el 1 de noviembre, Disney’s Magic Kingdom se disfrazará de Halloween durante noches selectas para acercar a los invitados diferentes experiencias donde sus personajes favoritos estarán disfrazados, las hermanas Sanderson de Hocus Pocus tienen un show con invitados especiales, un espectáculo nocturno con los villanos como protagonistas, dulces, desfiles y más. Revisa las fechas, horarios y toda la información aquí .

Halloween en Walt Disney World. Foto: Cortesía de Disney World Latino (Mariah Wild, Photographer)

3. Howl-O-Scream en SeaWorld Orlando

Un evento sugerido para adultos, y que en 2022 fue votado como uno de los 10 mejores eventos de Halloween en EE.UU., regresa este año del 8 de septiembre al 31 de octubre. Consulta la página oficial para las últimas actualizaciones de las casas de espantos, espectáculos y mucho más. Informes y boletos aquí .

4. Para los más pequeños de la casa

Sábados y domingos de septiembre a octubre serán los días en se podrá decir dulce o travesura en LEGOLAND Florida Resort, este año llegan nuevo show nocturno, atracciones y nuevos personajes de la franquicia. Haz click aquí parara más información del Brick-or-Treat.

5. Halloween Town en Kissimmee

Algo que no debe fallar cuando viajes esta temporada de otoño a Kissimmee, es ir a dar un paseo a Celebration Town. Es todo un espectáculo ver este pequeño poblado tradicional americano convertido en una villa otoñal con fantasmas, calabazas, brujas y todo lo que la creatividad traiga a la puerta de los hogares de este lugar. La entrada es gratuita y la diversión es mucha.

TIP DE VIAJE: hospédate en alguna casa de vacaciones y organiza en familia una noche de películas de halloween o talla una calabaza en conjunto para ponerla al frente de la casa durante tu estancia.