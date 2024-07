Walt Disney World Resort en Florida comienza su cuenta regresiva para el inicio de las festividades y experiencias navideñas de este año que estarán llenas de mágicas sorpresas.

Desde el 8 de noviembre, los visitantes podrán celebrar la temporada navideña en El Lugar Más Mágico del Mundo con sus celebraciones favoritas, nuevas experiencias y personajes, y mucha magia más como:

Disney Jollywood Nights: Durante noches selectas, del 9 de noviembre al 21 de diciembre, este evento en Disney´s Hollywood Studios con duración de 5 horas permite a los visitantes dejarse llevar por los maravillosos paisajes, sonidos y sabores de la temporada con un nuevo espectáculo de patinaje además de la compañía de sus personajes favoritos.

Mickey's Very Merry Christmas Party: Durante noches selectas en Magic Kingdom Park, del 8 de noviembre al 20 de diciembre, los visitantes podrán de productos y entretenimiento clásico y nuevo en esta celebración navideña como el Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade acompañado de sus personajes favoritos y el increíble espectáculo nocturno Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks Show.

EPCOT International Festival of the Holidays: Regresan a EPCOT los cuentacuentos, alimentos y bebidas, mercancía y entretenimiento festivo del 29 de noviembre al 30 de diciembre.

Otras ofertas navideñas

Disney's Animal Kingdom:

Regresa Merry Menagerie, donde Discovery Island cobra vida con marionetas de animales esculpidas por artesanos.

Tree of Life Awakenings Holiday Edition, los visitantes contemplarán como el icônico árbol resplandece cada noche, acompañado de una conmovedora melodía musical.

Disney's Hollywood Studios:

For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration: Los visitantes disfrutarán de un final inolvidable con el muñeco de nieve favorito de todos, Olaf.

Sunset Seasons Greetings: Contempla cómo el Hollywood Tower Hotel se transforma cada noche con proyecciones navideñas.

Minnie’s Holiday Dine at Hollywood & Vine: Los visitantes pueden visitar a Minnie Mouse y a sus amigos durante una comida muy alegre.

Magic Kingdom Park:

Regresa el show Frozen Holiday Surprise

Jingle Cruise: Durante la temporada festiva, el querido Jungle Cruise se transforma a su versión navideña. ¡Es una aventura festiva pero conocida de popa a proa!

Disney Springs:

El distrito de compras y entretenimiento se viste con decoración navideña, nieve y árboles de Navidad temáticos.

Santa: Los visitantes podrán saludar a Santa Claus en los 4 parques temáticos, Disney Springs y los parques acuáticos.

Hoteles Resort:

Vuelven las casas de jengibre y la decoración navideña a los diferentes hoteles Resort Disney.

¡Con todos estos eventos y mucho más, Walt Disney World Resort en Florida es el destino perfecto para las fiestas navideñas!