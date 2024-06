Llegó el verano y los parques temáticos de Estados Unidos se vuelven la opción perfecta para vacacionar.

Viajar este verano a Walt Disney World en Orlando, Florida, te llenará de nuevas sorpresas y experiencias. Sus parques estrenan atracciones, espectáculos y espacios para acercarte de una nueva manera a la magia.

Toma nota de lo que podrás vivir en el lugar más mágico de la Tierra este verano 2024.

Disney Dreams that Soar

Uno de los mejores espectáculos que puedes ver este verano en Disney World es Disney Dreams that Soar. Ve al lago que está en Disney Springs para ver a 800 drones formar personajes y escenas icónicas de las producciones Disney en el cielo. El espectáculo va acompañado de colores y banda sonora para hacerlo aún más memorable.

Verás cómo los drones giran y se mueven para formar a Peter Pan y de repente toman la forma de Dumbo en alusión a la frase “I can fly”. Algunos de los personajes que aparecen en el show son Baymax, Wall-E, la casa de “UP” Dante de “Coco”, entre otros. Los fanáticos de Star Wars también deben estar muy atentos.

Disney World.

Disney World.

El show Disney Dreams that Soar dura 10 minutos. Se presenta desde mayo y se realizará todos los días hasta el 2 de septiembre de 2024 en dos horarios: 21:00 y 22:45 horas. Toma en cuenta que su realización está sujeta a los cambios del clima.

Las áreas de observación están en Disney Springs West Side, a lo largo del paseo marítimo entre el Teatro Cirque du Soleil y Aerophile.

Disney World.

Celebración Encanto

El parque EPCOT finalizó la transformación más grande de su historia. La última fase consistió en la remodelación de espacios que dieron lugar a CommuniCore Plaza. Este verano ahí podrás disfrutar de Celebración Encanto, una fiesta con música latina y mucho sabor colombiano. Hay trivias, juegos y mucho baile.

No pierdas la oportunidad de corear “No se habla de Bruno” o de convivir con Mirabel, pues la celebración es por tiempo limitado.

Disney World.

Disney World.

Mickey & Friends

La renovación de EPCOT también se refleja en CommuniCore Hall, donde ahora podrás saludar a Mickey y a sus amigos en el espacio de Mickey & Friends. Este lugar es especial porque siempre encontrarás a Mickey para posar junto a él y ya no tendrás que perseguirlo por el parque para tomarte una foto. También habrá otros dos personajes que irán cambiando.

Mickey & Friends fue pensado para darte las mejores fotografías, así que la luz siempre es espectacular y hay fondos temáticos de Disney. Puedes tomarte fotografías con tu PhotoPass o darle tu celular a los cast members para que te apoyen a tomarlas.

Disney World.

Disney World.

Tiana’s Bayou Adventure

Todo está listo para que el próximo 28 de junio se estrene la atracción Tiana's Bayou Adventure en el parque Magic Kingdom. Identificarás la atracción por su hermosa vegetación y caída de agua de 15 metros.

Está inspirada en la película de La Princesa y el Sapo. Desde que te formas en la fila podrás ver algunos escenarios como la cocina de Tiana, la carta de su padre y algunas especias.

Disney World.

En cuanto llegues al inicio de la atracción, subirás a una balsa para embarcarte en una aventura con Tiana y Louis. El objetivo es encontrar a los músicos para que toquen en una celebración de Mardi Gras.

En el camino podrás ver hermosos paisajes que representan los pantanos de Louisiana y te encontrarás a personajes como Eudora, Charlotte, el Príncipe Ralphie, el Príncipe Naveen y Mamá Odie, entre otros. Todos, representados con animatronics cuya tecnología los hace perfectos y divertidos.

Disney World.

Country Bear Musical Jamboree

Disney World no se olvida de los clásicos y, a partir del 17 de julio, los visitantes de Magic Kingdom podrán disfrutar de un musical renovado de Country Bear Musical Jamboree. La cita es en Grizzly Hall.

Los osos conservan su encanto, pero interpretarán versiones country de las canciones "The Bare Necessities" de El libro de la selva, "Try Everything" de Zootopia y "A Whole New World” de Aladdin para hacerlo atractivo a todas las generaciones.

Disney World.

Portraits of Courage

Portraits of Courage, una colección de pinturas al óleo e historias del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush, llegó al Liberty Theatre en Magic Kingdom.

Estas pinturas honran el sacrificio y el coraje de los veteranos militares de Estados Unidos con los retratos de soldados que sirvieron al país desde el 11 de septiembre de 2024.

Disney World.