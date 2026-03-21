Viajar en avión con una mascota dentro de Estados Unidos puede ser una experiencia segura y sin complicaciones… siempre que conozcas las reglas y tomes las precauciones necesarias. Tanto el gobierno federal como las aerolíneas establecen normas específicas para proteger a los animales durante su transporte, y como dueño también tienes responsabilidades clave.

Esta guía reúne todo lo esencial para preparar a tu perro o gato antes de volar, desde las regulaciones federales hasta los requisitos de las aerolíneas y los mejores consejos prácticos para garantizar un viaje seguro.

1. Las reglas federales: lo que exige la Ley de Bienestar Animal

La Ley Federal de Bienestar Animal, aplicada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA, establece requisitos obligatorios para el transporte de perros y gatos en avión. Los más importantes son:

Edad mínima y condiciones básicas

Los perros y gatos deben tener al menos 8 semanas de edad.

Deben estar destetados por lo menos 5 días antes del vuelo.

Jaulas y contenedores

La Ley exige que las jaulas cumplan estándares mínimos de:

Tamaño adecuado para que el animal pueda pararse y moverse.

Ventilación suficiente.

Resistencia y seguridad en la estructura.

Condiciones de higiene.

Las jaulas aprobadas por aerolíneas ya cumplen estos requisitos.

Tiempos de entrega antes del vuelo

No puedes entregar a tu mascota más de 4 horas antes de la salida programada.

Puede extenderse a 6 horas si hiciste arreglos previos con la aerolínea.

Alimentación y agua durante el tránsito

Cachorros o gatitos menores de 16 semanas:

Deben recibir comida y agua si estarán en tránsito más de 12 horas.

Animales mayores:

Comida al menos cada 24 horas.

Agua al menos cada 12 horas.

Todas las mascotas deben viajar con instrucciones escritas de alimentación.

Temperaturas permitidas

No pueden ser expuestos a temperaturas inferiores a 7°C (45°F).

Solo se permite si un veterinario certifica que están aclimatados al frío.

Pagos y reembolsos

Los animales no pueden enviarse “contra reembolso” a menos que el remitente garantice el costo de devolución en caso de rechazo.

2. Políticas de aerolíneas: lo que casi todas te pedirán

Además de las regulaciones federales, cada aerolínea tiene sus propias normas, por lo que siempre debes consultar con la compañía con anticipación. Aun así, hay reglas comunes:

Certificado de salud

Las aerolíneas generalmente piden un certificado sanitario emitido por un veterinario.

El examen debe realizarse dentro de los 10 días previos al viaje.

Los animales de servicio pueden estar exentos de este requisito.

Formas de transporte

Como equipaje

Si viajas en el mismo vuelo, muchas aerolíneas permiten registrar a tu mascota como equipaje.

Puede implicar tarifa especial o cargo por exceso de equipaje.

Como carga

Aplica si el animal viaja sin ti.

Las aerolíneas suelen tener especialistas en manejar animales.

Deben viajar en bodegas presurizadas.

En cabina

Algunas aerolíneas aceptan mascotas como equipaje de mano si la jaula cabe debajo del asiento.

3. Consejos indispensables para viajar con tu mascota

Cumplir con las reglas no es suficiente: también hay medidas recomendadas para evitar estrés y riesgos para tu mascota.

Antes del viaje

Acostúmbralo a la jaula: permite que pase tiempo dentro para reducir ansiedad.

Verifica que la puerta cierre bien y no pueda abrirla.

Evita darle comida sólida 6 horas antes del vuelo.

Dale agua moderadamente y un paseo antes de partir.

No uses sedantes sin autorización veterinaria y realiza una prueba previa.

En la planeación del vuelo

Reserva el espacio para tu mascota con anticipación.

Infórmate sobre dónde dejarla y recogerla.

Elige vuelos directos para evitar trasbordos.

Evita días festivos o fines de semana, cuando el tráfico aéreo es más alto.

Durante el proceso en el aeropuerto

Notifica al piloto y a un auxiliar que viajas con una mascota en bodega.

Aunque las aerolíneas reciben avisos automáticos, no está de más mencionarlo.

Información y seguridad

Escribe tu nombre, dirección y teléfono en la jaula.

Asegúrate de que tu mascota tenga placa de identificación con la misma información.

Considera una placa temporal con tu número y dirección de destino.

Lleva una foto reciente de tu mascota en caso de extravío.

Si viajas fuera del país o a Hawái

Consulta requisitos especiales como cuarentenas o certificados adicionales.