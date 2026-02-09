Viajar en avión debería implicar un solo gran gasto: el boleto. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Desde el momento en que llegas al aeropuerto, comienzan a aparecer pequeños pagos que, sumados, pueden hacer que tu viaje termine costando mucho más de lo que planeaste.

La buena noticia es que muchos de estos gastos son evitables. Con un poco de planeación y atención a los detalles, puedes ahorrar una cantidad considerable de dinero. A continuación, te compartimos los 11 errores más comunes al viajar en avión que están vaciando tu cartera, y cómo evitarlos.

1. No comparar precios entre aerolíneas

Uno de los errores más frecuentes es comprar el primer vuelo que aparece. Comparar precios entre aerolíneas puede marcar una gran diferencia en el costo final.

Herramientas como Google Flights, SkyScanner o Momondo te permiten ver varias opciones al mismo tiempo y detectar tarifas más bajas. Además, activar alertas de precio puede ayudarte a encontrar descuentos importantes, aunque debes actuar rápido, ya que muchas ofertas duran solo unas horas.

2. No hacer check-in en línea o en la app

Hoy en día, la mayoría de las aerolíneas permiten —e incluso exigen— hacer el check-in en línea. Este proceso suele estar disponible entre 72 horas y una hora antes del vuelo.

Hacer check-in con anticipación no solo te ahorra tiempo en el aeropuerto, también puede proteger tu asiento, especialmente en vuelos con alta demanda donde las aerolíneas tienden a sobrevendidos.

3. Documentar equipaje cuando no lo necesitas

No siempre es necesario documentar una maleta. Si puedes viajar únicamente con equipaje de mano (menos de 10 kilos), ahorrarás dinero y tiempo.

Documentar una maleta puede costar alrededor de $600 pesos o $30 dólares, mientras que el equipaje de mano es gratuito y viaja contigo en la cabina. Solo recuerda respetar las reglas sobre líquidos y geles (envases de hasta 100 ml en una bolsa resellable).

4. Pagar el equipaje directamente en el aeropuerto

Si tu tarifa no incluye equipaje documentado, lo mejor es pagarlo en línea, ya sea al comprar el vuelo o durante el check-in.

Pagar en el aeropuerto suele ser más caro y, además, te hará perder tiempo en filas innecesarias.

5. Viajar con sobrepeso en la maleta

El límite de peso es claro:

Equipaje de mano: hasta 10 kilos

Equipaje documentado: 23 o 25 kilos, según la aerolínea

Superar estos límites significa cargos extra y más tiempo perdido. Evita llevar objetos que no sean indispensables y limita prendas pesadas como chamarras, zapatos o libros.

6. No llevar tu propia comida

Muchas aerolíneas, especialmente las de bajo costo, ofrecen muy poco o cobran por la comida a bordo. Comprar snacks durante el vuelo puede resultar sorprendentemente caro.

Llevar tus propios alimentos —sándwiches, fruta, barras energéticas o snacks— es una forma sencilla de ahorrar dinero y viajar más cómodo, sobre todo en vuelos cortos o medianos.

7. No prepararte para vuelos largos

En vuelos largos, el aburrimiento puede llevarte a gastar más de lo necesario. Algunas aerolíneas incluso cobran por el entretenimiento a bordo.

Descargar previamente tus series, películas, música o podcasts favoritos puede evitar gastos innecesarios y hacer el viaje mucho más llevadero.

8. Pensar que lo barato siempre es mejor

Las aerolíneas de bajo costo suelen parecer la mejor opción, pero muchas cobran por absolutamente todo: equipaje, asientos, comida e incluso entretenimiento.

En vuelos largos, a veces invertir un poco más en una aerolínea tradicional puede resultar más barato y cómodo al final.

9. Llegar tarde y perder el vuelo

Perder un vuelo es uno de los errores más costosos. La recomendación general es llegar al aeropuerto dos horas antes en vuelos nacionales y tres horas antes en internacionales.

Si llegas tarde, podrías perder tu asiento y tener que comprar otro boleto desde cero.

10. No ser flexible con las fechas de viaje

Volar entre semana suele ser más barato que hacerlo en fin de semana. De hecho, los vuelos que salen lunes, martes o miércoles tienden a ser más económicos.

Además, viajar en temporada baja puede reducir significativamente el costo del boleto, dependiendo del destino.

11. Comprar los vuelos sin anticipación

Comprar boletos de último momento casi siempre sale más caro. Los datos históricos indican que el mejor precio suele encontrarse alrededor de cuatro meses antes del viaje.

Reservar con anticipación te permite acceder a mejores tarifas y evitar aumentos conforme se acerca la fecha del vuelo.