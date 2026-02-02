Disney California Adventure Park está listo para celebrar su 25º aniversario en 2026 con una serie de experiencias especiales que prometen llenar de nostalgia, innovación y magia a Disneyland Resort.

A partir del 6 de febrero de 2026, la celebración se extenderá por tiempo limitado e incluirá nuevas atracciones, gastronomía temática, mercancía exclusiva y detalles conmemorativos que también abarcan Downtown Disney District y Disney’s Grand Californian Hotel & Spa.

De acuerdo con Disneyland, se trata de una conmemoración que honra el pasado del parque, mientras mira hacia el futuro con propuestas renovadas.

25 years of Disney California Adventure park. Foto: Cortesía Christian Thompson/Disneyland Resort.

Uno de los regresos más esperados es el de Soarin’ Over California, una de las atracciones originales de Disney California Adventure, que volverá del 6 de febrero al 1 de julio de 2026.

Posteriormente, el 2 de julio, debutará Soarin’ Across America, una nueva experiencia creada para celebrar el 250.º aniversario de Estados Unidos. Además, Mickey Mouse y Minnie Mouse aparecerán en Buena Vista Street con atuendos especiales inspirados en los colores vibrantes y la energía con la que el parque recibió a sus primeros visitantes.

25 years of Disney California Adventure park. Foto: Cortesía Christian Thompson/Disneyland Resort.

Como detalle exclusivo, el 8 de febrero de 2026, y solo hasta agotar existencias, los asistentes recibirán un mapa conmemorativo al ingresar al parque.

En el terreno gastronómico, Schmoozies! ofrecerá una malteada especial de pastel con chispas de colores, glaseado de fresa y crema batida, disponible del 6 al 15 de febrero.

A esto se suma la nueva Disney California Adventure 25th Anniversary Collection, que estará a la venta desde el 6 de febrero en tiendas como Elias & Co., Gone Hollywood y Seaside Souvenirs.

Entre las novedades más llamativas destaca una pieza de colección con tecnología interactiva. Por primera vez, un artículo con “Magic Inside” formará parte de la celebración: el Pixar Pal-A-Round Bucket, que reacciona a distintas ubicaciones dentro de ambos parques, cambiando colores y patrones de iluminación. Esta tecnología busca enriquecer la narrativa de ciertas zonas y amplificar momentos clave de los espectáculos nocturnos.

En Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, la celebración incluirá el debut de Humphrey the Bear en la cena buffet Donald’s Tales of Adventure en Storytellers Cafe, además de un pin de edición limitada de Chip ‘n’ Dale disponible en Acorns Gifts & Goods.

Por su parte, Downtown Disney District se suma con una bolsa y un pin especial con el nuevo logotipo del distrito en World of Disney, así como alimentos y bebidas temáticos. “Los visitantes podrán unirse a la diversión con artículos especiales y experiencias inspiradas en esta histórica celebración”, señala el comunicado de Disneyland.

25 years of Disney California Adventure park. Foto: Cortesía Christian Thompson/Disneyland Resort.

Disney California Adventure sigue siendo entrañable en el resort, que está conformado por dos parques —Disneyland y Disney California Adventure— ubicados uno frente al otro.

Este parque destaca por atracciones emblemáticas como Radiator Springs Racers, considerada una de las mejores experiencias de Disney al sumergir a los visitantes en el mundo de Cars con una carrera a toda velocidad; Guardians of the Galaxy: Mission Breakout, la atracción más intensa del parque con caídas libres y una narrativa futurista; y Incredicoaster, una montaña rusa inspirada en Los Increíbles con giros de 360 grados.

También sobresalen WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, un recorrido 3D altamente inmersivo, y World of Color One, el espectáculo nocturno. Con todo esto, el 25.º aniversario de Disney California Adventure se perfila como una oportunidad única para redescubrir el parque y vivir la magia desde una nueva perspectiva.