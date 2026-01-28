2026 pinta para ser un año irrepetible en Los Ángeles. La ciudad vivirá una agenda de talla mundial que combina grandes eventos deportivos, aperturas culturales de alto impacto, experiencias gastronómicas de primer nivel y mejoras de infraestructura.

A casi un año de los incendios de principios de 2025, Discover Los Angeles subraya que visitar la ciudad es una forma concreta de impulsar la recuperación económica local. Gracias a la colaboración de LA Tourism con Kind Traveler, al reservar hospedaje se pueden canalizar donativos al Fondo de Donaciones Directas para Incendios Forestales de The Change Reaction.

Villa Getty (Pacific Palisades): reabierta en junio de 2025 tras una restauración profunda, este recinto —inspirado en una villa romana— es un símbolo de resiliencia y un imperdible para amantes del arte clásico en un entorno con jardines y vistas al Pacífico.

Betsy (Altadena): el proyecto del chef Tyler Wells centrado en cocina al fuego se convirtió en punto de encuentro y apoyo tras el incendio de Eaton. Cenar aquí tiene impacto directo: se trata de un negocio local cuyo equipo ha organizado iniciativas de reconstrucción comunitaria.

Deporte y espectáculo en modo “global stage”

Para 2026, Los Ángeles refuerza su reputación como capital deportiva mundial, con sedes de vanguardia y figuras que atraen reflectores internacionales:

Fin de Semana de las Estrellas de la NBA (13–15 de febrero)

El Intuit Dome en Inglewood —casa de los Clippers— recibe por primera vez en más de 40 años el All-Star Weekend: NBA Rising Stars, State Farm All-Star Saturday Night y el 75.º Juego de Estrellas.

U.S. Women’s Open (2–7 de junio)

El Riviera Country Club acoge el Abierto Femenino de Golf de Estados Unidos, una prueba que los expertos consideran “de las grandes del golf”.

Copa Mundial de la FIFA 26 (11 de junio–19 de julio)

El SoFi Stadium será anfitrión de 8 partidos en el Mundial ampliado a 48 selecciones, incluido el debut de la Selección de Estados Unidos el 12 de junio, cuatro juegos de fase de grupos, dos de eliminación directa y un duelo de cuartos de final.

Cultura a lo grande: museos, ferias y despedidas históricas

El 2026 llegará con aperturas y ampliaciones que redefinen el mapa cultural:

Frieze Los Ángeles (20–23 de febrero)

Sexta edición en el Aeropuerto de Santa Mónica, con 100+ galerías de 20+ países y una estructura hecha a la medida.

Ampliación del Museo del Holocausto (primavera 2026)

Nace el Campus Jona Goldrich, que dobla el tamaño del museo e incorpora un vagón de carga original del campo de Majdanek.

DATALAND — Museo de Arte de IA (primavera 2026)

Refik Anadol Studio inaugura en The Grand LA (Downtown) un espacio pionero: un “museo viviente” de 2,300 metros cuadrados donde dialogan la imaginación humana y la creatividad algorítmica.

Galerías David Geffen en el LACMA (abril 2026)

Un nuevo edificio de hormigón y vidrio que se despliega sobre Wilshire Boulevard, concebido para mostrar la colección permanente de forma abierta e inclusiva.

“Gracias Gustavo” — LA Phil (hasta junio de 2026)

La última temporada de Gustavo Dudamel como Director Musical y Artístico de la Filarmónica de Los Ángeles celebra 17 años de programación innovadora, encargos y vínculo comunitario.

Museo de Arte Narrativo Lucas (septiembre 2026)

El recinto cofundado por George Lucas abre en Exposition Park con un enfoque total en narrativas visuales, cine incluido.

Museo y Centro Cultural Armenio Estadounidense (2026)

Apertura en Glendale: 60,000 pies² dedicados a la historia armenio‑estadounidense, con exposición permanente sobre el Genocidio Armenio.

Comer bien: agenda foodie 2026

La gastronomía angelina es diversidad pura —y en 2026, la escena sube otro escalón:

Dine LA Restaurant Week (23 de enero–6 de febrero; edición de verano a mediados de julio)

Quince días para probar menús a precio fijo en 400+ restaurantes y un abanico de cocinas internacionales. Ideal para explorar barrios a través del paladar.

Pop‑ups de Noma (primavera 2026)

René Redzepi elige Los Ángeles para una estancia temporal de 5–6 meses: una visita que muchos equiparan a “ser sede de los Juegos Olímpicos” pero en clave culinaria.

Fiesta todo el año: festivales y celebraciones comunitarias

La diversidad cultural de Los Ángeles se vive en la calle y en sus rituales:

Año Nuevo Lunar (29 de enero): Chinatown arranca con la Ceremonia del Templo de Medianoche y culmina con el 126.º Desfile del Dragón Dorado.

LA Pride (junio): una de las mayores celebraciones LGBTQ+ del planeta, con desfile en Hollywood y eventos por toda la región.

Juneteenth (19 de junio): Freedom Walk & Festival con recorrido comunitario en bici y cierre en Leimert Park con música, comida y mercado local.

Día de Muertos (1–2 de noviembre): altares, procesiones y música. Destacan la calle Olvera (celebración de tres días con procesión de velas) y el cementerio Hollywood Forever, sede de uno de los encuentros más grandes del mundo.