¿Te gustaría viajar más a Estados Unidos este 2026? Una excelente e innovadora opción es explorar el sur de California, visitando ciudades como San Diego, Dana Point, Anaheim, Los Ángeles y Malibú.

Una de las formas más fáciles de viajar a Estados Unidos desde México es a través del Cross Border Xpress (CBX).

¿Qué es el Cross Border Xpress (CBX)?

El Cross Border Xpress es un puente peatonal que conecta el Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ) con San Diego, California. Es perfecto para quienes viajan entre México y el sur de California.

Cruzar por el CBX es completamente legal y seguro. Funciona las 24 horas y cuenta con un área de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde puedes obtener tu permiso migratorio I-94 para tu estancia en Estados Unidos.

¿Quién puede usar el Cross Border Xpress (CBX)?

Este puente es exclusivo para pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ). Si deseas llegar a San Diego, puedes comprar tu vuelo a Tijuana y cruzar por el puente, lo cual resulta mucho más económico, en la mayoría de los casos.

Puedes adquirir los boletos en el aeropuerto, en el sitio web o en la app. También puedes seleccionar la opción de CBX directamente en Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, utilizando TJX como origen o destino, para que la tarifa de CBX esté incluida en tu vuelo.

Costo de los boletos para el Cross Border Xpress (CBX) en 2026

Cruce redondo: varía según la temporada, pero generalmente se ubica en $49.99 dólares.

Los precios también dependen de la fecha del viaje, si se compran para cruces familiares o individuales, y si se adquieren en línea.

Requisitos para usar Cross Border Xpress (CBX) en 2026

Para cruzar de México a Estados Unidos:

Mexicanos:

Pasaporte vigente.

Pase de abordar de tu vuelo.

Visa vigente.

Permiso I-94 si tu estancia es mayor a 30 días o si te adentras más de 40 kilómetros de la frontera.

Estadounidenses:

Pasaporte vigente (tarjeta o libro) o Tarjeta de residencia permanente.

Pase de abordar.

Boleto CBX.

Para cruzar de Estados Unidos a México:

Mexicanos:

Pasaporte vigente, identificación (INE), acta de nacimiento, matrícula consular o certificado de nacionalidad mexicana.

Pase de abordar.

Boleto CBX.

Extranjeros:

Pasaporte vigente (tarjeta o libro).

FMM (Forma Migratoria Múltiple).

Pago de derechos migratorios (si tu estancia es mayor a 7 días).

Pase de abordar.

Boleto CBX.

Cómo usar el Cross Border Xpress (CBX) para viajar de México a Estados Unidos

Al llegar al Aeropuerto de Tijuana y recoger tu equipaje, dirígete al puente CBX. Si viajas a Estados Unidos, debes cruzar dentro de las dos horas posteriores a la llegada de tu vuelo a Tijuana, de lo contrario, tu pase perderá validez. Para cruzar hacia México, debes hacerlo dentro de las 24 horas previas a la salida de tu vuelo.

Cruzar es sencillo, solo recuerda no salir de la zona de reclamo de equipaje, de lo contrario, tendrás que cruzar por la garita. Una vez en los mostradores, muestra tu boleto o cómpralo ahí. El personal te indicará la fila en la que debes formarte. Revisarán tu visa y pasaporte, y te permitirán el acceso al puente.

Luego, pasarás por las ventanillas de CBP, donde un oficial de inmigración te entrevistará para determinar si puedes ingresar a Estados Unidos. Si cruzas hacia México, te entrevistarán oficiales mexicanos.

Al salir del CBX, puedes tomar un taxi, Uber, Lyft o Shuttle al centro de San Diego, San Ysidro, terminales del Aeropuerto de San Diego, Los Ángeles, Anaheim, Huntington Park, Riverside, Sacramento y Fresno. También hay estacionamiento de corto y largo plazo.