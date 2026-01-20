La Semana del Teatro de Chicago 2026 vuelve más grande que nunca, ofreciendo a residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de espectáculos con boletos desde $15 dólares. Esta celebración anual de la vibrante escena teatral de la ciudad se llevará a cabo del 5 al 15 de febrero de 2026, con cientos de funciones y decenas de teatros participantes.

Las entradas ya están disponibles a través de HotTix.org.

La iniciativa busca acercar el teatro a más público con precios reducidos. Según el anuncio oficial, “las entradas de CTW a precio económico costarán 30 $, 15 $ o menos.”

Esto permite que más personas puedan experimentar la diversidad artística que caracteriza a Chicago, desde producciones de gran formato hasta obras independientes e innovadoras.

La Semana del Teatro de Chicago es un programa organizado por la League of Chicago Theatres, en colaboración con Choose Chicago, con el objetivo de visibilizar la amplia oferta teatral de la ciudad y fomentar la asistencia.

Emily Flynn, directora de operaciones de la League of Chicago Theatres, destacó: “La Semana del Teatro de Chicago es más grande, luminosa y más ágil que nunca… Animamos a todos los habitantes de Chicago y visitantes a comprar entradas para sus teatros favoritos o a hacer un nuevo descubrimiento este febrero.”

Funciones destacadas y variedad para todos los gustos

CTW26 contará con una amplia cartelera que abarca teatro clásico, danza, ópera, comedia, improvisación, obras familiares, musicales y nuevas propuestas escénicas. Entre las producciones participantes destacan:

3 Escenarios del Amor — Ghostlight Ensemble

El sueño de una noche de verano — Universidad Loyola de Chicago

Admisiones — Citadel Theatre

Aves de Norteamérica — Red Orchid Theatre

Black Cypress Bayou — Definition Theatre Company

Così fan tutte — Lyric Opera of Chicago

Drácula: Una comedia de terrores — Lazy Susan Theatre Company

Eureka Day — TimeLine Theatre & Broadway Playhouse

Harold Night / Hija del Diablo / Deep Schwa / Improv the Play — iO Theater

Vacaciones — Goodman Theatre

Hamnet — Royal Shakespeare Company en Chicago Shakespeare Theater

El enorme cocodrilo, el musical de Roald Dahl — Studebaker Theater

La pequeña tienda de horrores — Marriott Theatre

Renée Fleming en recital: Voz de la naturaleza — Lyric Opera

¡Short Shakespeare! Hamlet — Chicago Shakespeare Theater

Juicio en el Delta: el asesinato de Emmett Till — Collaboraction Theatre

Y muchas más en toda la ciudad y suburbios.

La lista completa incluye más de 80 producciones en distintos puntos de Chicago.

Eventos especiales y programación extendida

Celebración inaugural – 2 de febrero de 2026

Tendrá lugar en The Den Theatre, con funciones adelantadas, bocadillos y un bar de pago. Aunque es un evento gratuito, ya está al límite de capacidad.

Chicago Theatre Week Bingo

Una actividad interactiva en colaboración con Chicago Loop Alliance y DCASE. Al completar un “BINGO” asistiendo a espectáculos, los participantes pueden ganar entradas gratuitas y tarjetas de regalo de restaurantes.

Semana del Teatro Continuada – 16 al 22 de febrero de 2026

Por cuarto año consecutivo, HotTix.org ampliará los descuentos una semana más.

La Semana del Teatro es una pieza fundamental en la promoción del teatro local. El año pasado:

Participaron 60 organizaciones

Se ofrecieron 400 funciones de 86 producciones

El programa alcanzó a más de 7,000 visitantes únicos en ChicagoPlays.com

Hubo un alcance digital de más de un millón de personas

Más del 50% del público visitó por primera vez un teatro

Asistieron visitantes de 37 estados y Canadá

Esto demuestra la relevancia de Chicago, una ciudad que cuenta con más de 250 teatros y una comunidad diversa que va desde espacios de improvisación hasta compañías galardonadas con Premios Tony.