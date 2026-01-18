Después del paso del cometa 3I/ATLAS, señalado como presunta nave extraterrestre que ponía en peligro la Tierra, la NASA vigila una nueva amenaza.

En un contexto global complicado, la NASA confirmó que monitorea al asteroide 2023 DW, un objeto cercano a la Tierra con una probabilidad de impacto para el 14 de febrero de 2046 , una fecha simbólica que ha captado la atención pública.

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria informó que el asteroide pasará a unos 1.1 millones de millas del planeta. Aunque la distancia es segura, el anuncio reaviva la conversación sobre amenazas existenciales que podrían estar fuera de las manos de la humanidad para salvaguardarse.

Según informes de la NASA, el asteroide 2023 DW mide alrededor de 162 pies de ancho, comparable a un campo de fútbol americano, y tarda 271 días en completar una órbita alrededor del Sol. Estas características lo colocan en la lista de seguimiento, pero lejos de un escenario catastrófico, es decir, que no significa un peligro para la existencia humana.

Hace unos días, este cuerpo celeste se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de que se comentara que existían posibilidades de colisión contra la Tierra para el próximo 14 de febrero que es el Día de San Valentín.

Sin embargo, los hallazgos apuntan que el asteroide pasará cerca de nuestro planeta en esta fecha, pero dentro de 20 años en un evento astronómico interesante de observar, dicen los científicos.

La agencia espacial explicó que, al descubrir nuevos objetos, se requieren semanas de observación para reducir incertidumbres y calcular trayectorias futuras.

Actualmente, 2023 DW encabeza la lista de monitoreo de impactos con una calificación de 1 sobre 10 en la escala de Turín, lo que significa ningún motivo de alarma.

La probabilidad estimada de impacto es de 1 entre 560, un riesgo estadísticamente bajo comparado con la probabilidad estimada en su momento para el asteroide 2024 YR4, el conocido Asesino de Ciudades, que el año pasado tuvo una modificación de trayectoria tras amenazar con la Tierra y que parece chocará en algún momento con la Luna.

Misión DART en defensa de la humanidad en caso de colisión de asteroides

En caso de que este asteroide o cualquier otro en su tipo o con trayectorias similares, los analistas de órbita continuarán actualizando los cálculos conforme llegue nueva información.

Un objeto cercano a la Tierra (NEO) se define como cualquier cuerpo espacial que pueda acercarse a menos de 30 millones de millas del planeta. El Programa de Observación de NEOs busca identificar el 90% de los objetos mayores a 140 metros, aunque hasta ahora sólo se ha detectado poco más del 40%, entre ellos este nuevo asteroide.

En torno a esto, si se detectara una amenaza real, la Oficina de Defensa Planetaria, en actividad por el paso de 3I/ATLAS cerca de la Tierra y todavía dentro de nuestro Sistema Solar, alertaría de inmediato a gobiernos y ciudadanía.

“A menudo, cuando se descubren nuevos objetos, se necesitan varias semanas de datos para reducir la incertidumbre y predecir adecuadamente sus órbitas con años de antelación”, apuntó la Oficina de Defensa Planetaria en su momento. “Los analistas orbitales continuarán monitoreando el asteroide 2023 DW y actualizarán sus predicciones a medida que se obtengan más datos”, agregó.

La probabilidad de un evento con riesgo significativo en los próximos 50 años supera el 1%, razón por la cual se desarrollan planes internacionales de desviación como el de la misión DART.

En 2021 la misión DART fue puesta en marcha como un experimento clave de defensa planetaria diseñado para probar si la humanidad puede alterar la trayectoria de un asteroide antes de un impacto.

El 26 de septiembre de 2022, DART chocó deliberadamente contra el cuerpo celeste Dimorphos, la luna del asteroide Didymos, logrando modificar su órbita.