Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento en el que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detienen a trabajadores de un restaurante mexicano en Minnesota en el que previamente dichos elementos habían comido, así lo reportó un medio local.

La controversia surge porque, según testimonios, varios agentes se detuvieron a almorzar en el restaurante conocido como El tapatío, para volver horas más tarde a detener y llevarse a personas que trabajaban en el sitio. El medio The Minnesota Star tribune informó que los hechos sucedieron en Willmar, Minnesota, el pasado 15 de enero.

Un testigo le dijo al medio anteriormente citado que cuatro agentes de ICE se sentaron a comer en el restaurante El Tapatio poco antes de las 3 de la tarde; el personal del lugar estaba asustado, pero atendió a los oficiales. El arresto ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche mientras los agentes seguían a los trabajadores después de que cerraran el restaurante.

Algunos transeúntes comenzaron a sonar silbatos y le gritaron a los agentes de ICE mientras detenían a los trabajadores: “¿Tu mamá estaría orgullosa de ti ahora mismo?”. Hasta el momento, no está claro cuál era el estatus migratorio de los detenidos, o si entre las personas detenidas se encontraban los propietarios del restaurante o los trabajadores.

Hasta el momento, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas no ha emitido una declaración oficial detallando el operativo ni justificando la táctica que utilizaron antes de proceder a las detenciones. La situación ha reavivado la discusión a nivel mundial sobre la ética y legalidad de los métodos que ICE emplea en sus operativos.