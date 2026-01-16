Dos manifestantes denunciaron públicamente este viernes haber perdido la visión tras ser alcanzados por proyectiles disparados en una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizada la semana pasada en el sur de California.

Uno de los manifestantes, identificado como Britain Rodriguez, de 31 años, relató a Los Angeles Times que perdió la visión en un ojo tras recibir el impacto de un proyectil en el rostro durante la protesta realizada en la ciudad de Santa Ana contra las deportaciones de ICE y el asesinato de Renee Good en Minnesota.

La novia de Rodriguez, quien también se encontraba presente, recibió el impacto de una bala en el pecho y resultó ilesa. Ambos aseguraron que los agentes no les avisaron antes de dispararles.

Su testimonio se suma al de Kaden Rummler, un joven de 21 años que también perdió la visión en un ojo durante el mismo operativo.

En una declaración publicada esta semana, Rummler relató que temió morir desangrado mientras suplicaba asistencia médica a un agente.

Según su testimonio, los médicos localizaron fragmentos de plástico y vidrio en su cráneo y le extrajeron de un ojo una pieza de polímero del "tamaño de una moneda" de cinco centavos.

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, negó las acusaciones de Rummler y le restó importancia a sus lesiones.

Tras la muerte de Good, miles de personas se manifestaron en contra del ICE en EEU. El estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul demandaron a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar las redadas y el despliegue masivo de agentes federales en esas ciudades.

Trump ha amenazado con activar la Ley de Insurrección, uno de los poderes de emergencia más poderosos que permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil, en el estado si siguen los ataques contra ICE.

El mandatario estadounidense ha recurrido a advertencias similares en respuesta a protestas contra las campañas migratorias en ciudades como Los Ángeles (California), Portland (Oregón) y Chicago (Illinois) el año pasado