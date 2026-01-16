El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que intervendrá en el estado de Minnesota para frenar las protestas contra la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "si se ve obligado" y aseguró que si lo hace resolverá la situación "de forma rápida y eficaz".

"Si me veo obligado a actuar, lo resolveré rápida y eficazmente", aseguró Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

El mandatario acusó a los "alborotadores, agitadores e insurrectos" que están manifestándose contra la presencia de los agentes en la ciudad de ser "profesionales muy bien pagados".

"El gobernador y el alcalde no saben qué hacer, han perdido totalmente el control y, en estos momentos, ¡nos están dejando inútiles! ", añadió.

El mensaje del mandatario llega un día después de que amenazara con activar la Ley de Insurrección en el estado si siguen los ataques contra ICE.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, invocaré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo", escribió.

Esta norma de 1807 es uno de los poderes de emergencia más poderosos que permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.

La última vez que se usó fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

Desde que el presidente desplegó a los agentes de inmigración en Mineápolis, a pesar del rechazo del alcalde, Jacob Frey, y el gobernador del estado, Tim Walz, una mujer ha fallecido tras recibir varios disparos por parte de uno de los oficiales y un hombre resultó herido por tiros en la pierna a manos de otro.

Los vecinos de la ciudad han salido a la calle a protestar contra los agentes del ICE. Entre otras cosas, han lanzado fuegos artificiales contra los efectivos después de que estos utilizaran gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para disuadirlos.

Decenas de personas han sido detenidas por enfrentamientos con agentes durante las protestas.