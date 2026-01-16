El presidente Donald Trump sugirió el viernes que podría castigar con aranceles a los países que no apoyen que Estados Unidos controle Groenlandia, un mensaje que llegó al tiempo que una delegación del Congreso se reunía con legisladores daneses y groenlandeses en Copenhague y buscaba reducir las tensiones.

Durante meses, Trump ha insistido en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte del reino de Dinamarca, aliado de la OTAN, y dijo a principios de esta semana que cualquier resultado menos que la isla ártica esté en manos de Estados Unidos será “inaceptable”.

“Podría imponer un arancel a los países si no están de acuerdo con Groenlandia”, dijo el viernes, sin proporcionar detalles. "Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional".

No había mencionado previamente el uso de aranceles para intentar forzar el tema.

A principios de esta semana, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro no resolvió las profundas diferencias, pero produjo un acuerdo para establecer un grupo de trabajo, sobre cuyo propósito Dinamarca y la Casa Blanca luego ofrecieron opiniones públicas marcadamente divergentes. Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, un aliado estadounidense de la OTAN.