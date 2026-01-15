Una mujer estadounidense protegió y puso en riesgo su integridad para salvar a una repartidora de comida que iba a ser detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así lo reveló un video que fue grabado por la propia mujer, el cual mostró cómo la resguardó en su casa y se enfrentó a la autoridad a pesar de que amenazaban con entrar por ella a la fuerza.

El video del intento de detención de una repartidora de comida en Estados Unidos ha generado indignación alrededor del mundo pues muestra el tipo de detenciones que están haciendo los agentes de ICE, las cuales han sido catalogadas como “violentas” y “arbitrarias” ya que violan los derechos humanos.

Una residente del estado de Minnesota compartió los momentos de tensión que vivió cuando protegió en su casa a una repartidora de la aplicación DoorDash, ante la persecución de la que era víctima por parte de agentes de ICE. Una vez que la mujer llegó huyendo a dicho domicilio, los agentes se colocaron a las afueras del lugar.

La repartidora, una mujer migrante madre de dos niñas, estaba llorando y comenzó a pedir ayuda mientras dice que sus hijas están solas y que la van a deportar. Una vez que la mujer de Minnesota la refugia, ésta llama a la policía para qué le indiquen qué hacer pues en la casa se encontraba su hijo y su esposo.

Impactante video muestra a una mujer protegiendo a una repartidora de ICE. pic.twitter.com/LjsfeBC19X — AJ+Español (@ajplusespanol) January 15, 2026

“Aquí está su identificación, es una ciudadana estadounidense (...) cómo pueden hacerle esto a su maldita propia gente”, dice la dueña de la casa, quien insistió en que no los dejarían entrar por la repartidora, ya que un día antes habían asesinado a Renee Nicole Good.

Finalmente, la mujer, quien compartió el video en su cuenta de TikTok @stormibabyy27, reveló que tuvo que entregar a la repartidora, debido a que los agentes amenazaban con disparar.

Explicó que tanto ella como su esposo la convencieron de salir y una vez que estaba afuera, la repartidora habló con los agentes de ICE, quienes finalmente no la detuvieron.