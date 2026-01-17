¿Eres adulto mayor y necesitas tu CURP biométrica? Ya puedes obtenerla para que la presentes en todos los trámites que necesites y en los que te la pidan; te contamos cuáles son los requisitos que debes presentar, así como los lugares a los que puedes ir a sacarla. ¡Apunta de esta información!

El gobierno de México ha puesto en marcha la implementación de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, un documento que busca modernizar y brindar mayor seguridad a la identidad de los ciudadanos.

La CURP biométrica se perfila como un documento esencial que, a partir de 2026, será indispensable para realizar diversos trámites gubernamentales, bancarios y de servicios. Su principal diferencia con la versión anterior radica en la incorporación de elementos de seguridad y datos biométricos del titular, como huellas dactilares, iris y fotografía del rostro.

Un sector de la población que ha mostrado interés en obtener su CURP biométrica es el conformado por los adultos mayores, ya que refieren que podrían necesitarla para tramites relacionados con su pensión.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica 2026 si eres adulto mayor

Los adultos mayores interesados en obtener su CURP biométrica deben presentar los siguientes requisitos oficiales:

CURP certificada (Copia).

(Copia). Acta de nacimiento (sólo para personas de 0 a 18 años) (Copia).

(sólo para personas de 0 a 18 años) (Copia). Identificación oficial (INE, pasaporte, Cartilla Militar, cédula profesional, credencial escolar, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS, credencial expedida por la Secretaría de Bienestar (Original).

Recuerda que el trámite es completamente gratuito y debe realizarse en los módulos de atención designados por las autoridades correspondientes.

¿Cómo obtener la CURP biométrica si eres adulto mayor?

El proceso es el siguiente:

-Localiza tu módulo: en el siguiente enlace puedes hacerlo, únicamente selecciona el estado en el que vives.

-Preséntate con los documentos solicitados

-Las autoridades harán la captura de datos biométricos

-Una vez verificados los datos y capturados los biométricos, el solicitante recibirá su nuevo formato de CURP biométrica vía digital.

¿Cuándo será obligatoria la CURP biométrica?

Las autoridades no han anunciado que la CURP biométrica será obligatoria en 2026, por lo que sigue siendo un trámite voluntario para quien desee obtener el documento digital.