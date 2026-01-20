¿Aún estás indeciso sobre si sacar o no tu CURP biométrica? Es importante que sepas que para este 2026 algunos trámites podrían pedirte este nuevo documento digital, por lo que sería importante que lo tengas; te contamos cuáles son los trámites que ya no podrías hacer si no cuentas con ella, a la vez, te compartimos los requisitos que debes presentar, así como el proceso para expedir la nueva CURP con datos biométricos. ¡Toma nota!

La CURP biométrica es un importante documento de identificación nacional, así lo ha declarado el gobierno federal, el cual ha precisado que dicha información, como las huellas dactilares, la fotografía de rostro completo o la iris serán de mucha ayuda para reconocer a los mexicanos, sobre todo, se convertirá en una herramienta fundamental para casos de localización y búsqueda de personas desaparecidas en el país.

En las últimas semanas, algunos mexicanos han manifestado su inquietud sobre si es necesario tener la CURP biométrica dado que en algunos trámites ya se está pidiendo esta información personal.

¿Qué trámites piden la CURP biométrica 2026?

Se prevé que no contar con la CURP biométrica pueda dificultar o retrasar los siguientes trámites:

Servicios de salud

Trámites bancarios digitales

Trámites con dependencias gubernamentales

Trámites escolares en centros educativos privados.

¿Es obligatoria la CURP biométrica en 2026?

Hasta el momento, no se ha declarado como obligatoria la CURP biométrica este 2026. No obstante, el año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que los mexicanos la expidan ya que será un documento de utilidad para varios trámites. “Evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas, y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia (...) y en particular en el tema de desaparecidos”, mencionó.

¿Cómo sacar la CURP biométrica 2026?

CURP certificada (Copia). Acta de nacimiento (sólo para personas de 0 a 18 años) (Copia). Identificación oficial (INE, pasaporte, Cartilla Militar, cédula profesional, credencial escolar, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS, credencial expedida por la Secretaría de Bienestar (Original).

El proceso es el siguiente:

-Localiza tu módulo: en este enlace puedes hacerlo, únicamente selecciona el estado en el que vives.

-Preséntate con los documentos solicitados

-Las autoridades harán la captura de datos biométricos

-Una vez verificados los datos y capturados los biométricos, el solicitante recibirá su nuevo formato de CURP biométrica vía digital.