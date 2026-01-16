TE RECOMENDAMOS
¿Te urge dinero? Si eres trabajador o pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entérate cómo pedir un préstamo: aquí te compartimos el paso a paso, con los requisitos, para que obtengas este dinero de una forma fácil y rápida; además, conoce el monto que podrías recibir.
El ISSSTE anunció un cambio significativo en su sistema de préstamos personales para 2026, para facilitar el acceso, a partir de este año ya no será necesario participar en sorteos, lo que agilizará el proceso para quienes necesiten dinero de manera urgente.
A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el ISSSTE avisó que los préstamos personales ya son directos, por lo que no necesitas entrar a ningún sorteo; del mismo modo, explicó cuáles serán los pasos e informaron sobre los requisitos que ahora se pedirán.
¿Cómo puedo solicitar un préstamo del ISSSTE por internet?
El proceso para solicitar el préstamo ISSSTE 2026 en línea consta de dos pasos:
-Ingresa al portal ASISSSTE.
-Ingresa los datos solicitados y elige el monto del préstamo que requieras, ya que no hay cambios.
Requisitos para solicitar un préstamo ISSSTE 2026
- Contar con un mínimo de seis meses un día de afiliación al régimen de la Ley del ISSSTE.
- No tener adeudos con el Instituto por ese concepto.
- Último comprobante de pago expedido por tu dependencia o entidad donde preste sus servicios el solicitante (Original y copia).
- Identificación oficial vigente (Original y copia).
- Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses (Original y copia)
- Estado de cuenta bancario (Original y copia)
De acuerdo con el instituto de salud, “la asignación de los recursos se hará cada semana, así fortalecemos la transparencia, la eficiencia y la accesibilidad del trámite en tu beneficio".
Montos de los préstamos ISSSTE 2026
De acuerdo con la página oficial, los montos de los préstamos son los siguientes:
- Préstamo Ordinario: $30,000 a $50,000 pesos
- Préstamo especial $130,000 a $200,000 pesos
- Préstamo exclusivo para pensionados: $40,000 a $50,000 pesos.
La nueva modalidad directa busca eliminar trabas burocráticas y asegurar que el apoyo económico llegue de manera oportuna a miles de familias mexicanas. Se recomienda a los interesados consultar la página oficial del ISSSTE para obtener la información más detallada y actualizada sobre cada tipo de crédito.
