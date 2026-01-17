Sphere no es “un recinto más”; es un medio de entretenimiento de última generación donde imagen, sonido y narrativa se funden para meterte dentro del espectáculo.

Si estás planeando una visita, estas son cinco experienciaque elevan tu paso por Las Vegas a otro nivel.

1) Vive un clásico reinventado: The Wizard of Oz at Sphere

El gran clásico de la cultura pop regresa en formato inmersivo. La proyección abraza al público con una pantalla LED que se curva por encima y alrededor de las butacas, mientras el sistema Sphere Immersive Sound entrega audio con precisión milimétrica en cada asiento.

¿El resultado? Un viaje por el Camino de Ladrillos Amarillos que combina cine, concierto sensorial y espectáculo en vivo con tecnología 16K. Puedes consultar funciones y comprar entradas directamente en la página de “Shows”.

2) Descubre la “Sphere Experience”: tecnología + relato cinematográfico

Si quieres conocer la esencia del lugar en dos actos, esta experiencia combina un pre‑show interactivo (instalaciones holográficas y un encuentro con Aura the Robot) con una proyección inmersiva dirigida por Darren Aronofsky, Postcard from Earth. Es una carta de amor a nuestro planeta, diseñada para el lienzo curvo y el audio direccional del recinto; una síntesis perfecta de ciencia, arte y emoción.

3) Nueva experiencia VIP con acceso al Sky360 Club de Delta

La nueva experiencia VIP con acceso al Delta Sky360° Club eleva la forma de vivir los espectáculos en Sphere al integrar la hospitalidad premium de Delta Air Lines directamente en el recinto.

Este lounge íntimo ofrece un espacio exclusivo para relajarse antes del evento, con servicio de alto nivel y una atmósfera diseñada bajo la identidad de la marca. La propuesta lleva su filosofía “más allá del vuelo” a uno de los escenarios más icónicos del mundo.

Ubicado en el nivel de eventos, el Delta Sky360° Club ya está abierto durante shows de música en vivo, experiencias propias del recinto —como El Mago de Oz — y eventos especiales. Para los miembros y viajeros que buscan un plus, esta oferta VIP de Delta combina comodidad, atención personalizada y una curaduría de experiencias que potencian cada visita. En conjunto, Sphere y Delta crean un punto de encuentro donde la innovación, la hospitalidad y el entretenimiento se enlazan para ofrecer una experiencia memorable desde el primer minuto.

4) Asómate al “Exosphere”: el espectáculo visible desde el skyline

La piel exterior de Sphere —la Exosphere— es la pantalla LED más grande del mundo y se ha convertido en un nuevo ícono de Las Vegas. Incluso cuando no estás dentro, puedes vivir la experiencia en línea con XO Stream, el livestream oficial que muestra animaciones y momentos especiales que cubren todo el domo. Es una forma distinta de “asistir” a Sphere y entender su escala artística y tecnológica.

5) Conciertos y residencias que usan el recinto a su máxima potencia

Cuando artistas y bandas toman el escenario de Sphere, el recinto se transforma en un instrumento visual y sonoro. La cartelera oficial —con residencias y shows especiales— se actualiza de forma continua, y cada producción aprovecha el display envolvente y el audio beamforming para crear escenografías que “respiran” con la música. Revisar la página de Shows (y su calendario) es la mejor manera de elegir tu noche ideal.