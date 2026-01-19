Nueva York es, año tras año, la ciudad más visitada de Estados Unidos. Con casi 7 millones de turistas internacionales, es comprensible que tantos viajeros sueñen con conocer de cerca la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn, Central Park o museos legendarios como el Met o el de Historia Natural.

Y aunque la ciudad casi siempre garantiza unas vacaciones memorables, hay pequeños detalles logísticos que pueden convertir un viaje increíble en uno agotador… o muy costoso.

La clave está en planear bien.

Aquí tienes 7 errores muy comunes que cometen los turistas en Nueva York y cómo evitarlos para disfrutar al máximo.

1. Depender de Uber o taxi para llegar al hotel y moverte por la ciudad

Muchos visitantes pagan de más al trasladarse del aeropuerto a Manhattan usando taxi o apps de transporte. Nueva York, en realidad, cuenta con una de las redes de metro mejor conectadas del mundo.

Desde el Aeropuerto JFK puedes tomar el AirTrain hasta Jamaica Station, y ahí enlazar con la línea E del metro hacia Midtown. Si te hospedas cerca de Times Square, muchas estaciones te dejan a solo unos pasos de tu hotel.

El metro está preparado para que viajes incluso con maletas, así que es la opción más económica y práctica para moverte por la ciudad.

2. Hospedarte demasiado lejos de las zonas clave

La tentación de elegir un hotel barato suele llevar a algunos viajeros a alojarse en zonas muy alejadas. Aunque el ahorro inicial suena bien, termina reflejándose en:

más tiempo de trayectos,

mayor cansancio,

y más gasto en transporte.

La mayoría de los turistas opta por quedarse cerca de Times Square, pues la zona tiene gran oferta hotelera, está bien conectada y muchas atracciones quedan a distancia caminable.

3. No organizar tu viaje por zonas

Nueva York tiene mucho que ver. Pero si visitas la ciudad sin un itinerario por zonas, es muy probable que gastes horas moviéndote de un punto a otro sin necesidad.

Un ejemplo: Central Park, el Museo de Historia Natural y el Met están muy cerca entre sí, por lo que conviene visitarlos el mismo día.

Otro caso: el Empire State, Summit One Vanderbilt, la Biblioteca Pública y la tienda de Harry Potter están bastante próximos.

Planear por áreas es la mejor forma de ahorrar tiempo… y energía.

4. No revisar el clima ni reservar con anticipación los miradores

Nueva York presume algunos de los mejores miradores del planeta: Edge, Top of the Rock, Summit One Vanderbilt y el Empire State.

Para aprovecharlos al máximo:

Reserva el primer horario del día. Hay menos gente y puedes tomar mejores fotos.

Revisa el clima. Un día soleado cambia por completo la experiencia. Si vas con niebla o nubes, la vista puede ser muy limitada.

Evitar la improvisación aquí marca una gran diferencia.

5. Ignorar los pases turísticos

Si es tu primera vez en Nueva York, existen tarjetas turísticas que pueden ahorrarte cientos de dólares. Una de las más completas es la New York City Pass, que incluye:

Top of the Rock.

Estatua de la Libertad (con Statue City Cruises).

Museo Americano de Historia Natural.

Empire State.

Museo Memorial del 11S.

Elegir uno de estos pases suele ser mucho más económico que pagar cada atracción por separado.

6. No planificar dónde vas a comer

Comer en Nueva York puede ser sorprendentemente caro. Una comida sencilla puede costar desde 25 dólares, y en restaurantes fácilmente supera los 50.

Para evitar gastos innecesarios:

Incluye el costo de comidas en tu presupuesto.

Ubica con anticipación opciones cerca de tu itinerario.

Alterna entre restaurantes y compras de supermercado para desayunos o snacks.

Tu cartera lo agradecerá.

7. Olvidar que Nueva York tiene actividades totalmente gratis

Aunque la ciudad es famosa por ser cara, también ofrece experiencias maravillosas sin gastar un centavo. Algunas imperdibles:

Caminar por el Puente de Brooklyn

Subir al Staten Island Ferry

Pasear por Central Park

Visitar The Vessel

Disfrutar Times Square

Recorrer Little Island

Caminar por The High Line

Combinar estas actividades con atracciones de pago te ayudará a equilibrar tu presupuesto sin sacrificar diversión.

Nueva York es una ciudad que enamora, pero también exige preparación. Evitar estos errores te permitirá disfrutarla de forma más cómoda, económica y sin contratiempos.