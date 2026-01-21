Ahora que ya te enteraste de la experiencia de luces llamada "Jardín inconcluso", aparta otra fecha en tu agenda para que con motivo del 14 de febrero vayas a "Mystika: Un viaje inmersivo espiritual", el recorrido que te ayudará a conectar tu interior a través de la belleza de paisajes sagrados y sonidos naturales.

Ubicada cerca del Centro de la Ciudad de México, en ViveUSA te damos los detalles sobre precio, horarios, fechas y dirección exacta para que ya hagas planes para festejar el Día del Amor y la Amistad.

¿Dónde está ubicada la exposición Mystika Inmersivo de Pepe Soho en Ciudad de México?

Esta es una exposición del fallecido fotógrafo y músico Pepe Soho, en la que hace una mezcla de luz, sonido e imágenes.

La experiencia la podrás encontrar en:

Dirección : Paseo de la Reforma 26, Torre Cuarzo, 1er piso, colonia Juárez, C.P 06600

: Paseo de la Reforma 26, Torre Cuarzo, 1er piso, colonia Juárez, C.P 06600 Cuenta con 8 salas inmersivas y 3 videowalls animados

y Es un espacio cerrado

Cuenta con acceso a silla de ruedas

La galería tiene más de 45 imágenes con formatos de gran tamaño

¿Cuánto cuestan los boletos para Mystika inmersivo y cuáles son los horarios y fechas disponibles?

El precio de los boletos para Mystika inmersivo son:

Acceso general de lunes a viernes : 420.00 pesos por persona y 340.00 pesos para niños, estudiantes e INAPAM

: pesos por persona y pesos para niños, estudiantes e Acceso general fines de semana: 460.00 pesos por personas y 370.00 pesos niños, estudiantes e INAPAM

Las fechas y horarios se eligen de acuerdo de la disponibilidad en la página:

Los horarios inician desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:45 de la noche

inician desde las Las fechas que están abiertas son desde el 22 de enero hasta el 28 de febrero

Promoción para entrar a Mystika inmersivo en CDMX

Solamente durante el enero, Mystika tiene una promoción que aplica de lunes a viernes

2 boletos por 660 pesos

C ompra directamente tus boletos para entrar a Mystica CDMX

Ya tienes todos los detalles para armar tu plan del Día del amor y la amistad, así que dile a tu best friend, crush, grupo de running o de meditación para que vayan a juntos a vivir la experiencia.