Ahora que ya te enteraste de la experiencia de luces llamada "Jardín inconcluso", aparta otra fecha en tu agenda para que con motivo del 14 de febrero vayas a "Mystika: Un viaje inmersivo espiritual", el recorrido que te ayudará a conectar tu interior a través de la belleza de paisajes sagrados y sonidos naturales.
Ubicada cerca del Centro de la Ciudad de México, en ViveUSA te damos los detalles sobre precio, horarios, fechas y dirección exacta para que ya hagas planes para festejar el Día del Amor y la Amistad.
Aquí compra directamente tus boletos para entrar a Mystika CDMX
¿Dónde está ubicada la exposición Mystika Inmersivo de Pepe Soho en Ciudad de México?
Esta es una exposición del fallecido fotógrafo y músico Pepe Soho, en la que hace una mezcla de luz, sonido e imágenes.
La experiencia la podrás encontrar en:
- Dirección: Paseo de la Reforma 26, Torre Cuarzo, 1er piso, colonia Juárez, C.P 06600
- Cuenta con 8 salas inmersivas y 3 videowalls animados
- Es un espacio cerrado
- Cuenta con acceso a silla de ruedas
- La galería tiene más de 45 imágenes con formatos de gran tamaño
¿Cuánto cuestan los boletos para Mystika inmersivo y cuáles son los horarios y fechas disponibles?
El precio de los boletos para Mystika inmersivo son:
- Acceso general de lunes a viernes: 420.00 pesos por persona y 340.00 pesos para niños, estudiantes e INAPAM
- Acceso general fines de semana: 460.00 pesos por personas y 370.00 pesos niños, estudiantes e INAPAM
Las fechas y horarios se eligen de acuerdo de la disponibilidad en la página:
- Los horarios inician desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:45 de la noche
- Las fechas que están abiertas son desde el 22 de enero hasta el 28 de febrero
Promoción para entrar a Mystika inmersivo en CDMX
Solamente durante el enero, Mystika tiene una promoción que aplica de lunes a viernes
- 2 boletos por 660 pesos
Ya tienes todos los detalles para armar tu plan del Día del amor y la amistad, así que dile a tu best friend, crush, grupo de running o de meditación para que vayan a juntos a vivir la experiencia.
