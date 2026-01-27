Santa Clara, ubicada en el corazón de Silicon Valley, está lista para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta: el Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en el emblemático Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers.

“Hay una razón por la que la NFL ha elegido nuestra ciudad y nuestro estadio para este campeonato definitivo una vez más, y lo entenderás en cuanto llegues”, señala la ciudad sede.

Santa Clara combina entretenimiento, historia, tecnología y cultura, lo que la convierte en un destino ideal antes y durante el gran juego. Si asistirás al Super Bowl LX —o simplemente visitas la zona— aquí tienes 10 cosas imperdibles para hacer en Santa Clara.

1. Vivir la adrenalina en el parque temático California’s Great America

Mucho antes de que Santa Clara fuera sinónimo de futbol americano, ya era un paraíso para los amantes de las emociones fuertes. Visit California recuerda que “los amantes de los parques temáticos acuden en masa a Great America para disfrutar de la montaña rusa Demon… y de la diversión veraniega del parque acuático”.

Hoy, el parque sigue renovándose con atracciones de última generación como RailBlazer, una montaña rusa revolucionaria que alcanza los 84 km/h y ofrece tres inversiones.

2. Recorrer la histórica Misión Santa Clara de Asís

Fundada en 1777, la misión fue la octava de las 21 misiones originales de California. Según Visit California, el sitio conserva “vestigios vivos de la época de las misiones, como una glorieta de glicinas de 140 años y un jardín de rosas”.

La misión se encuentra dentro del campus de la Universidad de Santa Clara, que también ofrece espectáculos de teatro y danza, competencias deportivas y más.

3. Caminar entre naturaleza en el Área Natural de Ulistac

Este espacio es una joya ecológica. Visit California destaca sus “siete hábitats naturales diferentes, incluidos humedales y bosques de robles, usados estacionalmente por los indígenas Ohlone durante 1500 años”.

Discover Santa Clara lo describe como “un lugar tranquilo para pasear, observar aves o conectar con la naturaleza”. Ideal para un descanso antes del partido.

4. Relajarte en el Parque Central de Santa Clara

Con 52 acres de jardines, sombra natural y un hermoso lago, el Parque Central es perfecto para hacer un picnic, caminar o simplemente disfrutar del clima privilegiado de la región.

5. Recorrer el sendero del arroyo San Tomas Aquino

Perfecto para quienes aman caminar, correr o andar en bicicleta. Este sendero pavimentado atraviesa la ciudad y permite explorarla de manera escénica. Es ideal para quienes buscan un plan activo al aire libre sin salir de la zona urbana.

6. Descubrir el Koreatown de Silicon Valley

Desde los años 80, Santa Clara alberga una de las comunidades coreanas más grandes de Estados Unidos.

Según Visit California, aquí puedes probar auténtica gastronomía coreana en restaurantes reconocidos como:

Jang Su Jang, aclamado por la Guía Michelin.

Silla, famoso por su galbi tang.

Paik’s Noodles, donde brillan los jajangmyeon.

BN Chicken, conocido por su samgyetang con gallina entera.

7. Visitar el Museo Intel

Ubicado en el campus central de Intel, este museo gratuito explora la evolución de la tecnología que dio vida a Silicon Valley. Discover Santa Clara lo describe como “ideal para visitantes de todas las edades”, especialmente para quienes aman la ciencia y la innovación.

8. Conocer el Museo de Saisset

Este museo universitario ofrece exposiciones de arte rotativas y colecciones históricas con entrada gratuita. Es uno de los centros culturales más accesibles y completos de la región.

9. Explorar el Museo Triton

Este museo de arte contemporáneo —también gratuito— presenta obras modernas y experimentales de artistas locales, nacionales e internacionales. Además cuenta con “un jardín de esculturas y eventos comunitarios”, perfecto para una visita relajada.

10. Pasar la mañana en el Mercado de Agricultores de Santa Clara

Celebrado semanalmente en el centro de la ciudad, este mercado es una explosión de colores, sabores y música local.