La modelo Heidi Klum se llevó todas las miradas al usar un conjunto transparente para la premiere del documental Icon, de Paris Hilton.

Llegó al teatro AMC The Grove 14, en Los Ángeles, ataviada con una camisa negra de malla transparente, que lució al estilo braless. Complementó el conjunto con una falda a juego.

La supermodelo, de 52 años de edad, dejó poco a la imaginación y mostrór su silueta torneada por las arduas y constantes sesiones de ejercicio que realiza. Agregó a su outfit zapatos terminados en punta y una cartera.

Dejó suelta su cabellera rubia y, para no opacar su atuendo, eligió un maquillaje con sombras marrón y labios nude.

Heidi Klum. Foto: Andrew Park/Invision/AP

Otras celebridades presentes en la premiere de Icon fueron Lizzo, Demi Lovato y Sofía Vergara. Para el glamoroso estreno, Paris Hilton, lució un vestido de princesa rosa con adornos deslumbrantes. Paris estuvo acompañada de su esposo Carter Reum y sus dos hijos: Phoenix, de tres años, y London, de dos años.

El documental sigue la carrera musical de Paris, desde su infancia y adolescencia hasta su álbum debut y reinvención musical.

Las fotos de Heidi Klum salen a la luz luego de que disfrutara de unas vacaciones en St. Barths con su esposo Tom Kaulitz. La pareja demostró que están más enamorados que nunca.

Heidi Klum tiene cuatro hijos: Leni, Henry, Johan, y Lou. Con su hija Leni ha protagonizado campañas para la marca de lencería Intimissimi.

Algunos de sus millones de seguidores aplauden las sesiones, pero otros las critican fuertemente. “Es muy extraño hacer esto con tu madre”, “Qué raro que te toque”, “No lo debería hacer con su madre” fueron algunos de los comentarios.

Las modelos son embajadoras de Intimissimi desde el año pasado. Sin embargo, la joven declaró en una entrevista, para Page Six que está muy feliz por las campañas, pues pasa increíbles momentos con su mamá, así que procura ignorar los comentarios negativos en redes sociales.

Por su parte, Heidi Klum aseguró que está muy orgullosa de que su hija Leni estudie al mismo tiempo en que forja su carrera en la industria del modelaje.

Leni es la hija mayor de la modelo Heidi Klum y ha seguido los pasos de su madre en la industria del modelaje. Su debut lo hizo en 2021, cuando tenía 16 años, al posar con su mamá para la revista Vogue.