Katy Perry se robó la atención mediática junto a Justin Trudeau mientras los líderes europeos debaten el futuro del mundo bajo las amenazas de Donald Trump por Groenlandia y los aranceles.

La cantante de pop llegó a Davos, Suiza, como la primera dama, de la mano del exprimer ministro de Canadá; allí asistieron a las primeras actividades del Foro Económico Mundial junto a varios líderes mundiales, incluido Trump.

Lo que llamó la atención a su llegada es que fue vista luciendo un elegante conjunto café arena, compuesto por un suéter de cuello redondo tejido, a juego con una falda de corte lápiz.

Si bien su conjunto la hicieron ver como toda una "primera dama", elegante y poderosa, la cantante también fue objeto de burlas y críticas en redes sociales por “vestir como señora” o por “parecer una abuelita”.

Asimismo, la celebridad, de 41 años, causó controversia por aparecer en el foro, que reúne a líderes mundiales, empresarios y organizaciones de alto perfil para discutir agendas globales y abordar problemas como las guerras y los conflictos económicos.

“¿Por qué está ella allí?”, “Se aparece como si fuera la primera dama de Canadá y sólo es una cantante polémica”, “La asistencia de Justin Trudeau y Katy Perry a Davos te lo dice todo sobre este evento anual”, “Ella nació para entretener, no para ser líder política”, son algunos de los comentarios que circulan en internet.

Sus fanáticos y todos aquellos que apoyan su relación con Trudeau la defendieron y señalaron que su fama y poder a nivel mundial han hecho que pueda asistir a dichos eventos de este nivel donde se marca la agenda mundial.

📌 KATY PERRY acompaña al ex primer ministro JUSTIN TRUDEAU en el foro económico de #Davos26 en Suiza



La pareja del año sigue captando todas las cámaras en el Foro Económico Mundial.



Vestida con elegancia minimalista y una seguridad que parecía natural, Katy no necesitó… pic.twitter.com/6IAWDk8nW7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 20, 2026

¿A qué fue Katy Perry a Davos con Justin Trudeau?

Katy asistió al Foro Mundial Económico para apoyar a Justin Trudeau, quien dio un discurso sobre “el poder blando” o “soft power” como un elemento esencial para contrarrestar la polarización y las crisis que afectan al sistema internacional.

Trudeau advirtió en su discurso que la era de estabilidad global post-Segunda Guerra Mundial ha terminado, enfatizando la necesidad de encontrar soluciones basadas en la cooperación, la diplomacia y la adhesión a valores compartidos entre las naciones, precisamente ahora que la política está polarizada en todo el mundo, con varios conflictos geopolíticos.

Katy Perry no fue la única celebridad presente en el foro, nombres como David Beckham y Matt Damon también figuraron en la lista de los asistentes.