Tras el escándalo generado por las revelaciones de Brooklyn Beckham en las que aseguró que su familia lo ha tratado mal a él y a su esposa Nicola Peltz, cientos de seguidores y fanáticos se han preguntado sobre las posibles causas que habrían provocado que la relación entre ambas familias se rompiera: de acuerdo con los internautas, una de las probables razones sería la enorme fortuna de la familia Peltz, la cual dicen estaría por encima de la de los Beckham. ¿A cuánto asciende? Te contamos.

La tensión entre la familia Beckham y la familia Peltz, desatada a raíz del comunicado lanzado por Brooklyn Beckham, ha puesto bajo los reflectores la asombrosa fortuna de los padres de la joven modelo. Y es que, la riqueza de la familia de Nicola, en particular la del magnate Nelson Peltz, es tan grande que muchos aseguran que supera a la de los icónicos David y Victoria Beckham.

Mientras David y Victoria Beckham han construido un imperio estimado en cientos de millones de dólares gracias al fútbol, la moda y las múltiples marcas, la fortuna de Nelson Peltz creció debido a su trabajo como empresario.

Nelson Peltz, de 83 años, es un multimillonario inversor y empresario estadounidense, cofundador de Trian Partners, quien cuenta con un patrimonio neto estimado de 1.600 millones de dólares, según Forbes. Por su parte, de acuerdo con Rich List del Sunday Times, en 2025 la riqueza de los Beckham estaba valuada en aproximadamente 663 millones de dólares.

Según los fans, estas diferencias económicas, que sitúa a la familia de Nicola en un escalón de riqueza superior, añade una tensión más a la pareja que ahora lidia con el escándalo a nivel mundial luego de Brooklyn saliera a defender a su esposa y a señalar a sus padres por tratar de sabotear su relación y por intentar controlarlo.

En un comunicado, Brooklyn acusó a David y Victoria de intentar sabotear su relación con su esposa Nicola Peltz y de difundir “innumerables mentiras”. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me dejan de controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida (...) He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre sólo algunas de las mentiras que se han publicado”, detalló Brooklyn.