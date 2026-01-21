Luego de que se reportara que sus negocios están teniendo problemas financieros y de personal, además de la cancelación de su serie Con Amor, Meghan en Netflix, ha trascendido que Meghan Markle estaría planeando un nuevo embarazo para salir de la crisis.

De acuerdo con los informes, Meghan estaría dejando en segundo plano las crisis de sus empresas y rumores sobre un posible divorcio del príncipe Harry a través de un nuevo embarazo.

LEE MÁS: A firman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

Una fuente reveló que tener un nuevo bebé en este momento sería el pretexto perfecto para ocultar sus problemas empresariales, ya que la atención mediática estaría sobre el nuevo príncipe o princesa.

“Hay una fuerte sensación de que Meghan está cansada de intentar hacer que su marca de estilo de vida y su esfuerzo por convertirse en una especie de celebridad de primera línea funcionen”, señaló el insider.

NO TE PIERDAS: Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

“Ella sabe que todo ha sido un fracaso, y convertirse en madre por tercera vez le daría la excusa perfecta para ponerle un tapón a todo”, agregó. “También le daría nuevo contenido para compartir”, señaló.

Al parecer la maternidad es su plan B, ya que el A era regresar a la actuación después de su cameo en la comedia Close Personal Friends, que marcará su regreso a la gran pantalla tras retirarse de la actuación para casarse con Harry.

Si bien le parecía una buena idea retomar su carrera como actriz, Markle “no quiere regresar a ese mundo a tiempo completo”.

La información sobre el plan de Meghan de ampliar su familia causó revuelo debido a que el príncipe Harry había dejado claro en una entrevista que no quería tener más que dos hijos debido a los conflictos que enfrenta el mundo en tema de cambio climático y crecimiento de la población: “Dos máximo”, dijo en su momento el príncipe a Vogue.

Meghan describe la maternidad como una vivencia a la vez transformadora, compleja y profundamente satisfactoria. Su enfoque se centra en una crianza "intencional", lo que implica priorizar la presencia sobre la búsqueda de la perfección, por lo que estaría dispuesta en abandonar todo para centrarse en sus hijos.

Además, subraya la importancia de la autocompasión ante los desafíos y presiones, mientras se propone ser un modelo de "madre trabajadora" para sus hijos.

Por su parte, la posible decisión de Meghan se haría realidad en un momento complicado para Harry, ya que está buscando la forma de regresar a la familia real como un miembro activo y perdonado por el rey Carlos.

De hecho, actualmente está en Reino Unido peleando para que se le asigne seguridad por parte del gobierno y del reino.