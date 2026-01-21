Luego de los rumores del rompimiento entre Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández, este martes la pareja se mostró muy unida tras acudir ante las autoridades del estado de Nuevo León para ampliar su denuncia por difamación y acoso cibernético.

La exvocalista del Grupo Límite salió de la fiscalía estatal visiblemente afectada con lágrimas en los ojos donde fue abordada por medios de comunicación que le cuestionaron los avances sobre su caso contra su exesposo Cruz Martínez.

"Sigo con la lucha de lo que he estado haciendo. Lo único que les puede decir es que siento que no se vale, no se vale las injusticias ni las mentiras contra las mujeres. Yo realmente he sido una víctima ", comentó con la voz entrecortada sin revelar más detalles.

¿Qué pasó con la denuncia contra Cruz Martínez?

Por su parte, el abogado que acompañaba a la cantante aclaró que acudieron ante las autoridades para hacer un cambio de litigante en la demanda por violencia intrafamiliar contra su exmarido.

"(Alicia Villarreal) está afligida porque siente que hay mucho acoso en contra de ella y abusos por parte de autoridades", afirmó el licenciado.

Además, reveló que la presencia del influencer Cibad Hernández no es sólo en apoyo de su novia sino porque también presentó una demanda por difamación contra influencers de Nuevo León y de otros estados.

"El día de hoy se levantó la denuncia de Cibad Hernández en Palacio de Justicia, ya está firmada la denuncia por difamaciones, ataques cibernéticos por cuestiones diferentes, no porque él tenga miedo. No. Porque esas difamaciones afectan a sus hijos y afectan a su relación de pareja ", explicó el abogado de Villarreal.

Posteriormente, con más calma, Alicia Villarreal y su novio dieron una conferencia de prensa en la que dijeron estar "cansados" del acoso en redes.

Aunque se burlaron del rumor que estuvo fuerte al cierre de 2025 donde se decía que la pareja había terminado luego de que Cibad le pidiera dinero a su novia para pagar deudas con la madre de sus hijos, dejaron en claro que no permitirán que nada afecte su relación amorosa y familiar.