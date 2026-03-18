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Ármate un plan para disfrutar la Ciudad de México este fin de semana con los más de 80 conciertos gratuitos que se exhibirán en diferentes alcaldías y lugares emblemáticos.
Con el cambio de estación, las autoridades capitalinas anunciaron el festival Noche de Primavera 2026, en el que si te gusta el rock o prefieres un sonidero, sin complicaciones podrás disfrutar de un espectáculo de tu gusto este sábado 21 y domingo 22 de marzo.
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¿Dónde habrá conciertos gratuitos en CDMX por Festival Noche de Primavera?
El festival que busca acercar la música y a los artistas a los capitalinos tiene diversas sedes, entre las principales están:
- Zócalo
- Bellas Artes
- Monumento a la Revolución
- Alameda Central
- Explanadas de diversas alcaldías
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¿Quiénes se presentarán en la Noche de Primavera 2026 en CDMX?
Entre los artistas invitados el sábado 21 de marzo están:
- Bella Litsa, 5:00pm; Black Pantera, 7:30 pm; Tremenda Korte, 9:30 pm, se presentarán en el Monumento a Beethoven, ubicado en la Alameda
- Noche de Rock con Meme del Real (Café Tacuba), Kerigma, Cecilia de Toussaint, en el Monumento a la Revolución
- Ritmos latinos y fusión con Amandititita, La China Sonidera y Pablito Mix, se presentarán el Kiosco de la Alameda Central
- Sicick, 6:00pm; Fat Hamster y Kang New, 7:30 pm; Retro Casseta, 8:30 pm; Magnolia Coronado, 10:00 pm, en la Plaza Tolsá
- Rave Parque Natural La Cañada (Los Dinamos)
Cartelera domingo 22 de marzo:
- Los de Abajo
- F-Mack
- Francisco Lelo de la Larrea
- Mirror Revelations
- DJ Katana
- Los Chilis stars
- Sonido Boston
¿Cuáles son las otras sedes de los conciertos de primavera?
Entre las sedes del festival Noche de Primavera 2026 que anunció el gobierno de la ciudad están:
- Plaza San Jacinto, en Álvaro Obregón
- Parque las Américas, en Benito Juárez
- Parque Tezozomoc, Azcapotzalco
- Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa
- Plaza Tecómitl, Milpa Alta
- Parque Aztlán
- Parque Ramón López Velarde, Venustian Carranza
- Foro Alfonso Reyes, Chapultepec
- Plaza del Bolero, Tlalpan
- Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero
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