Ármate un plan para disfrutar la Ciudad de México este fin de semana con los más de 80 conciertos gratuitos que se exhibirán en diferentes alcaldías y lugares emblemáticos.

Con el cambio de estación, las autoridades capitalinas anunciaron el festival Noche de Primavera 2026, en el que si te gusta el rock o prefieres un sonidero, sin complicaciones podrás disfrutar de un espectáculo de tu gusto este sábado 21 y domingo 22 de marzo.

¿Dónde habrá conciertos gratuitos en CDMX por Festival Noche de Primavera?

El festival que busca acercar la música y a los artistas a los capitalinos tiene diversas sedes, entre las principales están:

Zócalo

Bellas Artes

Monumento a la Revolución

Alameda Central

Explanadas de diversas alcaldías

¿Quiénes se presentarán en la Noche de Primavera 2026 en CDMX?

Entre los artistas invitados el sábado 21 de marzo están:

Bella Litsa, 5:00pm; Black Pantera, 7:30 pm; Tremenda Korte , 9:30 pm, se presentarán en el Monumento a Beethoven , ubicado en la Alameda

, 9:30 pm, se presentarán en el , ubicado en la Alameda Noche de Rock con Meme del Real (Café Tacuba), Kerigma, Cecilia de Toussaint, en el Monumento a la Revolución

(Café Tacuba), Kerigma, Cecilia de Toussaint, en el Ritmos latinos y fusión con Amandititita , La China Sonidera y Pablito Mix, se presentarán el Kiosco de la Alameda Central

, La China Sonidera y Pablito Mix, se presentarán el Kiosco de la Sicick, 6:00pm; Fat Hamster y Kang New, 7:30 pm; Retro Casseta, 8:30 pm; Magnolia Coronado, 10:00 pm, en la Plaza Tolsá

10:00 pm, en la Rave Parque Natural La Cañada (Los Dinamos)

Cartelera domingo 22 de marzo:

Los de Abajo

F-Mack

Francisco Lelo de la Larrea

Mirror Revelations

DJ Katana

Los Chilis stars

Sonido Boston

¿Cuáles son las otras sedes de los conciertos de primavera?

Entre las sedes del festival Noche de Primavera 2026 que anunció el gobierno de la ciudad están:

Plaza San Jacinto, en Álvaro Obregón

Parque las Américas, en Benito Juárez

Parque Tezozomoc, Azcapotzalco

Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa

Plaza Tecómitl, Milpa Alta

Parque Aztlán

Parque Ramón López Velarde, Venustian Carranza

Foro Alfonso Reyes, Chapultepec

Plaza del Bolero, Tlalpan

Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero