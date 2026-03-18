La disputa del pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026, este miércoles el equipo del América se arrojará a la cancha para ganarse su permanencia en la liga al enfrentarse al Philadelphia en el partido de vuelta.

¿Dónde ver América vs Philadelphia hoy?

Este reñido encuentro, que tendrá como escenario el Estadio Azulcrema, ubicado en la Ciudad de México, no te lo podrás perder este 18 de marzo:

Dónde ver transmisión EN VIVO : Fox ONE

: Horario: 7:00 de la noche hora del centro de México

Las Águilas del América recibirán en casa al Philadelphia con una ligera ventaja luego de que, en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions, los americanistas salieran victoriosos con un gol de Rafael Vega en el minuto 20.

¿Cuál fue la alineación del América en el partido de ida de la Concachampions?

La alineación americanista que se presentó en el Estadio Subarú Park, Pennsylvania, la semana pasada fue:

Como portero, Luis Malagón

Delanteros

Alex Zendejas

Patricio Salas

Defensa:

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Israel Reyes

Aaron Mejía Montoya

Medio campistas

Erick Sanchez

Rodrigo Dourado

Raphael Veiga

Brian Rodríguez

¿Qué partidos de la Concachampions se juegan este miércoles 18 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de la liga hoy se juegan tres partidos más para conocer a los equipos que se ganarán su pase a los cuartos de final.

Inter Miami vs Nashville: 5:00 de la tarde

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps: 9:00 de la noche

Toluca vs San Diego: 9:00 pm

¿Qué equipos pasaron a los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Cabe recordar que este martes el Cruz Azul pasó a la siguiente etapa tras quedar empatado con el Monterrey.

El LAFC fue el otro equipo que avanzó luego de eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense, con dos goles, uno de Emmanuel Martínez y de Nathan Ordaz.