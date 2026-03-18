El actor José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras haber caído desde un tercer piso en la Ciudad de México el viernes pasado, lo que le provocó lesiones graves que requieren atención médica especializada y cirugías.

Tras haber sido dada de alta el lunes, su madre, Patricia Pascual, hizo algunas revelaciones sobre la atención que requiere el actor y su falta de dinero para cubrir las cirugías que necesita José Ángel: “Tenemos que juntar dinero”, dijo en una reciente entrevista.

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El accidente ocurrió el pasado 13 de marzo en un edificio ubicado en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, según dijo su familia en un comunicado, el actor sufrió una crisis emocional que derivó en la caída; en la misma declaración su familia negó que el accidente haya sido un intento de suicidio.

De acuerdo con los informes, los paramédicos confirmaron que presentó fractura facial, fractura de talón, traumatismo abdominal y pérdida de dientes, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero, donde permaneció hospitalizado durante el fin de semana.

Según contó su madre, su recuperación está lejos de terminar aunque ya se encuentre en su casa, y es que requiere cirugías en la nariz y colocación de implantes dentales para continuar con su rehabilitación.

En una entrevista que dio para Televisa, Patricia Pascual dijo que por ahora la familia tiene que juntar dinero para que el actor pueda seguir con su recuperación ya que gastaron lo que tenían en la emergencia.

“Hay que operar su nariz, sus dos dientes que perdió. Trae fractura, se tiene que operar la nariz, ponerse implantes”, dijo.

“Ahorita tenemos que juntar dinero para todo eso, acabamos de pagar lo reciente, hay que juntar dinero para poder pagar lo que sigue”, agregó cuando se le cuestionó si tenían fecha para las cirugías.

Tras reportarse su accidente en la colonia Narvarte, el viernes pasado, los padres del actor de 38 años emitieron un comunicado explicando lo ocurrido destacando que el artista tuvo una “crisis profunda”, pero aclarando que no se trato de un intento de suicidio, sino que el incidente fue provocado por un acto involuntario que “no fue una decisión consciente”.

“En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo”, explicaron.

“En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, se lee en la misiva.

Al salir del hospital, el actor dijo que no entendía la ocurrido y que se encontraba “muy mal”.

"Estoy muy mal. Sí, me siento muy mal. No entiendo muy bien qué ha pasado y qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”.

Asimismo dijo que necesita tomar terapia para continuar con la recuperación. El actor evitó dar detalles sobre el incidente y sobre la crisis de salud de la que habló su familia en un comunicado conjunto que emitió a través de su agencia de representación.