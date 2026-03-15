Anya Taylor-Joy se ha convertido en una de las grandes protagonistas en las fiestas previas a la gala de los Óscar 2026 de este domingo 15 de marzo . Los paparazzis la captaron saliendo de la celebración de CAA en Los Ángeles luciendo más bella y glamorosa que nunca con un atuendo rojo carmesí que destacó su figura.

La actriz fue fotografiada luciendo un vestido slip rojo satinado, de finos tirantes, escote holgado y espalda parcialmente descubierta. La prenda presentó falda recta hasta el suelo y silueta holgada.

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Le sumó un par de sandalias negras, un clutch negro, además de discreta joyería que incluyó pendientes con piedras y un par de anillos. Su cabello se mostró peinado en un moño con mechones sueltos, mientras su rostro se lució con maquillaje en tonalidades claras, base que le dio efecto porcelana a su piel, labial rojo y sombras doradas en los párpados.

La estrella de Gambito de Dama y Furiosa se unió a otras celebridades durante la fiestas previas a los premios de la Academia como Sacha Baron Cohen, Yungblud, Kate Hudson, Jon Hamm, Dove Cameron y Bella Thorne.

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De acuerdo con los informes, esta gala de los Óscar será una de las más resguardadas de la historia por posibles ataques terroristas por parte de Irán, ahora que Estados Unidos mantiene una guerra conjunta con Israel en su contra.

Las autoridades reforzarán las medidas de seguridad para la gala anual, que se celebrará este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El operativo especial se implementará en medio de reportes que advierten sobre la posibilidad de ataques de represalia relacionados con Irán contra objetivos en California, aunque las autoridades aclararon que no existe información concreta sobre una amenaza directa.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que alrededor de mil elementos de seguridad privada estarán desplegados durante el evento. Además, se utilizarán agentes uniformados, cámaras de vigilancia, drones y unidades especializadas, incluyendo perros detectores de explosivos y equipos tácticos SWAT para garantizar la seguridad de los asistentes.

Los productores del evento, Katy Mullan y Raj Kapoor, explicaron que cada año se evalúa el contexto internacional para reforzar los protocolos.

También destacaron que trabajan de forma coordinada con el FBI y las autoridades locales para asegurar que la ceremonia se desarrolle sin contratiempos y que tanto invitados como fans se sientan seguros.

“Cada año hacemos un seguimiento de lo que sucede en el mundo", dijo Kapoor en una conferencia de prensa”, citó la revista People.

“Pero queremos que todos los que vengan a este espectáculo, que sean testigos del mismo. Queremos que todos, incluso los fans del programa que están fuera de las barricadas, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos, así que nuestro trabajo como equipo de producción es asegurarnos de que eso se transmita”.