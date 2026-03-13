El actor mexicano José Ángel Bichir se convirtió en tendencia este viernes 13 de marzo de 2026 luego de que se reportara que cayó desde un tercer piso de un edificio en la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. De inmediato su nombre comenzó a circular en redes sociales y el público lo empezó a vincular con Belinda, quien habría sido su pareja.

De acuerdo con reportes de autoridades capitalinas, el actor sufrió múltiples lesiones, entre ellas fractura de cara y golpes en el abdomen como consecuencia de una caída desde el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte.

Las autoridades de la CDMX reportaron que debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado a un hospital para su atención. “Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre de 35 años de edad que fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez, con manchas hemáticas. Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada”, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su cuenta de X.

Asimismo, indicaron que al parecer José Ángel Bichir se habría lanzado desde el tercer piso, aunque aún se encuentran realizando las investigaciones pertinentes. "Cabe señalar que, de acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes”, precisaron.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de 35 años de edad que fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida #Xola, en la colonia #Narvarte Poniente, de la alcaldía @BJAlcaldia, con manchas… pic.twitter.com/wONG6V7m73 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 13, 2026

¿Quién es José Ángel Bichir?

El actor forma parte de una de las dinastías más importantes de México ya que es hijo de Odiseo Bichir; nació el 28 de enero de 1988 en la Ciudad de México.

Su carrera comenzó en el 2000 en la película ‘Matando Cabos’ y ‘Morirse en domingo’; debutó en las telenovelas en 2001 con ‘Aventuras en el tiempo’ junto a Belinda, donde interpretó al ‘príncipe Quetzalpilli’.

También formó parte de proyectos como ‘Tiempo final’, ‘Los simuladores’,‘Cachito de cielo’, ‘Amor sin reserva’, ‘José José: El príncipe de la canción’, ‘Mariachis’, ‘Vencer la Culpa y el video musical de Belinda de la canción ‘Dopamina’.

¿José Ángel Bichir fue novio de Belinda?

Uno de los aspectos más comentados luego de que se dio a conocer su accidente es la supuesta relación amorosa que José Ángel Bichir sostuvo con Belinda. Medios nacionales reportan que ambos se conocieron cuando eran adolescentes mientras trabajaban en producciones televisivas. Años después, el propio actor confirmó que mantuvieron un romance, pero no proporcionó más detalles al respecto.