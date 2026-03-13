Bárbara de Regil dividió opiniones luego de que criticara a La Casa de los Famosos de Telemundo: la actriz aseguró que no está interesada en participar en un reality show de ese tipo y que si algún día la ves ahí es porque está endeudada. “El día que me veas ahí es porque debo dinero”, dijo tajantemente y sin filtro, además de qué cuestionó el talento que se necesita para participar en el programa.

La actriz y empresaria lanzó un comentario que muchos interpretaron como una burla hacia el popular reality show La Casa de los Famosos, mientras que otros aseguraron que tiene la razón, pues coincidieron con su forma de pensar al señalar que dicho programa sólo busca generar polémica.

En un encuentro que tuvo con medios de comunicación durante la promoción de su nueva película “Socias por accidente”, al lado de Angelique Boyer, la famosa crítico este tipo de formatos televisivos.

Aunque dijo que varios de sus amigos han participado en La Casa de los Famosos, no es algo que a ella le guste. El reportero Ernesto Buitrón le preguntó a De Regil sobre la posibilidad de que en un futuro acepte participar en el exitoso reality show y contestó sin titubear: “El día que me veas ahí, y espero no arrepentirme de esto, es porque estoy endeudada”.

Asimismo, afirmó que dichos programas se centran principalmente en la polémica, algo que no le interesa relacionar con su imagen. “No me gusta. ¿Dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho. Kunno es uno de mis favoritos, pero no entiendo eso”, añadió.

La respuesta fue interpretada por muchos usuarios como una crítica directa al programa, insinuando que los famosos que participan lo hacen únicamente por razones económicas. El comentario encendió el debate en redes sociales, sobre todo después de que Sergio Mayer revelara que entró a La Casa de Los Famosos para apoyar económicamente a su familia.

En medio de la controversia, también hubo quienes recordaron que La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los formatos más exitosos de la televisión en los últimos años, atrayendo a celebridades de distintos ámbitos del espectáculo y generando altos niveles de audiencia.