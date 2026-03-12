A pesar de ya haber sido expulsado, Sergio Mayer generó indignación entre los mexicanos por haber solicitado una licencia en su puesto como diputado por Morena en el Congreso para participar en La Casa de los Famosos.

La actriz y cantante Susana Zabaleta arremetió en contra de Mayer y habló por todos aquellos que estuvieron en desacuerdo que abandonara su trabajo para ir a participar en el reality show de Telemundo hace unas semanas. ¿Qué dijo? A continuación te contamos todos los detalles.

Durante una entrevista que le dio a Chumel Torres, Zabaleta se pronunció en contra del diputado, y sin pelos en la lengua, lo criticó al aire por “descarado” y por percibir sueldos sin trabajar.

La actriz coincidió con Chumel que Mayer “es bien buena onda” cuando se trata en persona, incluso Zabaleta reveló que son vecinos y que se lo encuentra con frecuencia y suele expresarle sus inconformidades, pero eso no le quita la indignación de verlo cobrar un sueldo sin hacer nada por los mexicanos desde su entorno político.

“Este güey está muy c*abrón. ¡Qué p!nche descaro de este hijo de su p*ta madre! Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país y que nosotros estemos partiéndonos la madre”, arremetió la actriz. “Nos tienen hasta la madre”, agregó la celebridad.

Mayer pausó sus funciones en el Congreso para poder participar en el reality show, lo que provocó una sanción de Morena por anteponer sus actividades personales a su labor legislativa, hecho que violó los principios éticos del partido político al que pertenece.

En medio de esta polémica, Sergio Mayer anunció que regresaría al Congreso para retomar su cargo como diputado y señaló que respeta la sanción que se le interpuso por parte de Morena, pero aseguró que actuó con ética desde el momento en que solicitó la licencia.

“En este momento soy diputado con licencia. Ya regreso a mis actividades la próxima semana, ese fue mi compromiso. También con mi partido yo pedí licencia, avisé”. señaló el diputado en una reciente entrevista para En casa con Telemundo.

“Si ellos consideran que debo pasar un juicio de honor y justicia, así lo haré”, agregó. Asimismo, apuntó que no faltó a ninguna ley ya que se apegó a la ética y al profesionalismo: “No tengo ningún problema, yo hice las cosas con ética, con profesionalismo y con respeto hacia el público”.

De acuerdo con lo declarado por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, Mayer podrá regresar al curul pero sólo como diputado independiente, sin bancada, debido a la sanción que se le aplicó por participar en el reality.

“Está en su derecho de regresar, pero nosotros también tenemos el derecho de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena. En este caso, dado que hay un proceso en marcha, no podría regresar al grupo parlamentario", declaró.