La polémica en torno a los lujosos XV años de Mafer continúa dando de qué hablar: luego de que se viralizaran videos y fotografías de la ostentosa celebración (que muchos usuarios aseguraron habría costado “millones”) el padre de la joven decidió romper el silencio y explicar públicamente las razones detrás del festejo. De acuerdo con un supuesto comunicado lanzado por la firma de abogados que representa al contratista de Pemex, Juan Carlos Guerrero Rojas reveló el verdadero motivo por el que gastó tanto dinero y celebró de esa forma el cumpleaños de su hija.

Los XV años de Mafer, que rápidamente se volvieron tendencia en plataformas como TikTok y Facebook, mostraron una fiesta con un montaje espectacular: escenario, música en vivo, decoración de lujo y un gran número de invitados, entre los cuales estuvieron Belinda, Galilea Montijo y J Balvin.

Las imágenes provocaron críticas de internautas que cuestionaron el supuesto gasto millonario, especialmente al señalar que el padre de la quinceañera es contratista vinculado con Petróleos Mexicanos.

Ante la ola de comentarios, el papá de Mafer publicó un mensaje en el que defendió la celebración y aclaró el motivo por el que decidió organizar tal fiesta. A través de una nota aclaratoria, de parte del despacho de abogados GMK & Associates México, Law & Crisis Firm, Juan Carlos Guerrero Roja dijo que si hizo dicha fiesta de tal magnitud fue porque hace unos años atravesó un momento complicado de salud, por lo que quería celebrar la vida, ahora que se encuentra sano.

“A raíz de esa experiencia personal, el señor Guerrero Rojas tomó la decisión de celebrar la vida y la oportunidad de poder estar presente y compartir estos momentos significativos con su familia, particularmente con su hija en una fecha tan importante”, precisó.

También, debido a la situación compleja que vivió hace tres años esto lo hizo tener “un compromiso constante con diversas causas benéficas en Tabasco”. “Entre otras acciones, ha destinado aproximadamente el 50 por ciento de sus utilidades personales a iniciativas de carácter social”, señaló su despacho de abogados en el comunicado.

Del mismo modo, aseveró que desde hace 14 años realiza la entrega de aproximadamente 7 mil juguetes a niñas y niños de escasos recursos de distintas comunidades de Tabasco durante el Día de Reyes; también los entrega en en el Hospital del Niño de Villahermosa.

Finalmente destacó que los XV años de Mafer fueron una “celebración de la vida, de la familia y de la oportunidad de compartir con sus seres queridos tras haber superado una etapa difícil de salud”.

🔴 Justifica padre de #Mafer decisión de festejo de XV.



A través de una empresa GMK & Asocciates México especializada en asuntos legales y de manejo de crisis, el #empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas fijó un posicionamiento por la decisión de celebrar los #XV. pic.twitter.com/N8jr5zFdD0 — Sintexto (@SintextoMX) March 11, 2026

A pesar de su explicación, la polémica no se ha detenido. Mientras algunos usuarios consideran que cada familia tiene derecho a celebrar como desee si cuenta con los recursos, otros continúan cuestionando el lujo del evento y la relación del padre de Mafer con Pemex.