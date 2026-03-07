En medio de las constantes críticas sobre la vida personal de Christian Nodal y su papel como padre de Inti, un video antiguo de Bad Bunny volvió a hacerse viral y desató una ola de comentarios entre los usuarios de redes sociales, ya que el cantante puertorriqueño dice dos frases que según sus fans, le “quedan perfecto" al esposo de Ángela Aguilar, ya que en el clip pidió a las personas que “paguen la pensión” y “cuiden a sus hijos”.

Dicho video, que comenzó a circular nuevamente en plataformas como TikTok y X, muestra al intérprete de "Tití me preguntó" dirigiéndose al público con un mensaje contundente sobre la responsabilidad de los padres. En el clip, el artista dice lo siguiente: “Los quiero, acuesten a dormir los que tienen sueño, este… paguen la pensión, cuiden a sus hijos”.

Aunque el momento ocurrió hace tiempo, según usuarios el video sería de un en vivo de 2022, los internautas retomaron el fragmento en medio de la actual conversación mediática que rodea a Nodal y Cazzu, y que incluso involucró a Bad Bunny, luego de que se reencontró con la intérprete de “Con Otra” en un escenario (con quien hace unos años tuvo un romance).

En las redes rápidamente surgieron las especulaciones sobre si las palabras de Bad Bunny podrían interpretarse como una indirecta en este momento hacia el cantante de regional mexicano quien tiene un conflicto con Cazzu por ver a su hija; de acuerdo con lo dicho por la cantante argentina, Nodal no paga una pensión que considere suficiente, además de que no la busca para ver a su pequeña.

“Ese mensaje aplica para muchos”, “Bad Bunny siempre tirando verdades”, “Ya le llegó el mensaje a Nodal”, “Nodal ahí te hablan", “Ahora amamos más a Benito” y “No todo tiene que ser indirecta para alguien”, fueron algunas de las reacciones.

Por ahora, todo parece quedar en el terreno de las especulaciones, pero el clip ya suma miles de reproducciones y ha hecho que aumenten las críticas en contra de Nodal y Ángela Aguilar.