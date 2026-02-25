Cuando Christian Nodal intenta defenderse no le va nada bien y en esta ocasión es porque el público en general no cree que él o alguien de su equipo de comunicación haya escrito el mensaje que lanzó a través de sus redes sociales para contestarle a Cazzu tras la polémica que se generó con Rauw Alejandro y su canción “Rosita”. Los internuatas investigaron y se dieron cuenta de que el cantante mexicano habría utilizado ChatGPT para responder a la madre de su hija Inti. “El alma enamorada no sabe escribir”, dijeron en redes, argumentando que el lenguaje utilizado en el comunicado no es propio del intérprete de “Adiós, Amor”.

En ocasiones anteriores, Nodal ya se había defendido de las acusaciones y comentarios de Cazzu, pero habían sido intervenciones fallidas y muy criticadas, porque se veía al famoso muy enojado, confundiendo datos y hasta equivocándose al hablar, algo que sólo provocó más burlas y señalamientos.

Tal es el caso del en vivo que hizo a finales de 2024 luego de que la argentina saliera a decir en el podcast PLP, que conduce su amiga La Joaqui, que Nodal la dejó con su bebé de ocho meses, que ella no sabía que iba a salir con Ángela Aguilar y que se enteró de dicho romance a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Una vez que salió a la luz el programa, Nodal hizo un en vivo y se veía muy enojado, hasta el mismo lo admitió y lejos de solucionar o aclarar la situación, se ganó aún más la molestia del público, quien no creyó en sus palabras. Con este antecedente es que surge el mensaje que publicó en su canal de Instagram, en el que se pronunció con un tono serio, técnico y utilizando palabras que nunca antes se le había escuchado decir.

Dicho comunicado fue lanzado como respuesta a Cazzu, quien compartió un mensaje en el que se lanzó contra Rauw Alejandro, por el estreno de Rosita, en la que se incluye una frase que hace referencia directa a Nodal y a su triángulo amoroso con Ángela Aguilar y la argentina.

Los usuarios de redes le preguntaron a ChatGPT quien escribió el mensaje Nodal y la respuesta fue que se redactó con ayuda de la inteligencia artificial. La IA respondió que el esposo de Ángela Aguilar no habría escrito el comunicado porque:

-Es demasiado elaborado y argumentativo, ya que parece un ensayo con tesis, desarrollo y conclusión; Nodal suele comunicarse de forma más directa, breve y emocional.

-Cuenta con vocabulario técnico y abstracto, con expresiones como “selectividad de la indignación” y “manipulación de narrativa”.

-Coherencia perfecta en párrafos largos

-Tono de relaciones públicas.

Los internautas comentaron que detrás de este posicionamiento y respuesta contra Cazzu podría estar Ángela Aguilar, Pepe Aguilar o alguien más que lo esté ayudando a responder los escándalos; además, reiteraron que Nodal no es capaz de escribir así, por lo que habría sido asesorado. “Nodal no maneja ese léxico”, “Es más que obvio que él no la redactó; si no sabe dar entrevistas como va a saber redactar así”, “Es que no Nodal ni Ángela han ido a la escuela, entonces…”, “El alma enamorada no sabe escribir”, “Sin pruebas, pero sin dudas”, “Nodal no le da para tanto”, “Lo hizo ChatGPT pero no te quiere decir, hay que disimular un poco”, “Si es verdad, su vocabulario no coincide” y “Y si no fue IA, fue la mamá de la Ángela Aguilar y la misma Ángela” fueron algunas de las reacciones.