Con la tiradera que se traen Christian Nodal y Cazzu tras el estreno de "Rosita", última canción de Rauw Alejandro en la que alude al triángulo amoroso que protagonizaron con Ángela Aguilar, algunas famosas del círculo cercano de la argentina ya salieron a respaldarla por el polémico mensaje del mexicano en el que revela que no se le permite ser padre para Inti.

La artista DJ Mami criticó duramente al sonorense y lo calificó de "miserable" por el mensaje que, según ella", está generado por ChatGPT.

En sus redes, Afirmó que a pesar de que el cantante publicó "un mensaje generado por Chat GPT" se volvió a exhibir ante el público " como el miserable que sos ".

La argentina también le recomendó al ex de Cazzu que en lugar de perder el tiempo de esa manera mejor lo use para comunicarse con Inti. Cabe mencionar que el mismo Nodal, en diversas declaraciones, ha revelado que por falta de tiempo en su agenda no puede viajar para visitar a su pequeña de 2 años de edad.

" (El tiempo) podrías dedicarlo a algo infinitamente más valioso y noble como llamar a tu hija, pregunta cómo está, interesarte genuinamente por su mundo" , aseguró la cantante de música urbana.

Y finalmente aprovechó el mensaje en redes para recordarle al intérprete de "Botella tras botella" que está perdiendo tiempo muy valioso con su hija de dos años, cuya custodia y pago de manutención sigue en litigio desde hace meses.

" ¡El tiempo pasa, y muy rápido! Ya no es una bebé. Es una niña maravillosa y única" , escribió la artista en su posteo acompañado de "La Perla" de Rosalía, tema que se ha convertido en un himno entre el público, ya que califica de "terrorista emocional" a aquella expareja deshonesta.

En este contundente apoyo no se podía quedar atrás La Joaqui, otra de las mejores amigas de Cazzu.

La Joaqui expresó total empatía y gran cariño no sólo a la trapera como artista sino como jefa de familia que solo ha sacado adelante a su hija Inti en medio del caos mediático y traiciones en el camino de gente cercana, mensaje en el que pareciera hacer alusión a Rauw Alejandro.

"De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda sin duda alguna fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente . Julieta, la súper mamá te amo", escribió La Joaqui.

¿Qué dijo Nodal sobre Inti que causó la molestia de Cazzu?

Más allá de que Rauw Alejandro mencionara" la frase "a la Christian Nodal" en su tema "La Rosita", el mexicano desató su furia con un mensaje crítico contra Cazzu que incendió las redes.

En la publicación que se hizo viral, Nodal no solo se queja de la forma en que la argentina está criando a Inti, sino también critica sus mensajes y deja entrever que "exagera" en sus respuestas, además cuestiona su acercamiento con famosos a los que se supone la lastimaron en el pasado.

“El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada...

"Lo que sí me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de 'Rosita', que me dejó bien entendido que era 'imperdonable' por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, escribió el esposo de Ángela Aguilar aumentando más la polémica en redes.