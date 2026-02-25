Un nuevo capítulo del drama entre Christian Nodal y Cazzu se está escribiendo, en esta ocasión en torno a su hija Inti. ¿Qué pasó? Aquí te contamos todo.

Después de los dimes y diretes que desató Rauw Alejandro y la canción Rosita, en la que hace referencia al rompimiento entre Cazzu y Nodal y posterior boda con Ángela Aguilar con la frase “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, el drama ha escalado a un nuevo nivel, incluyendo a Inti y a la violencia vicaria que presuntamente ejerce el cantante de Te Amé en contra de la cantante argentina.

Aunque Nodal negó inicialmente que la frase en la canción estuviera dirigida a su expareja, posteriormente amplió su postura y habló abiertamente sobre el conflicto legal y personal que enfrenta respecto a su hija Inti, asegurando que algunas declaraciones públicas “no se ajustan a la realidad”.

El cantante afirmó que actualmente tiene dificultades para convivir con la niña y que, según su versión, no se le ha permitido ejercer plenamente su papel como padre, sugiriendo que Cazzu se le tiene prohibido.

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, señaló en un post a través de su comunidad.

También abordó el tema de la manutención, señalando que los pagos se han realizado bajo los términos acordados y cuestionando versiones que ha dado la argentina sobre los pagos.

Nodal explota contra Cazzu y afirma que le prohíbe ver a Inti: “No se me permite ser padre”. Foto: Instagram

“Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”, apuntó el yerno de Pepe Aguilar.

Más adelante en su post, Christian dijo que esperará la resolución legal correspondiente para poder ver a su hija con normalidad.

“Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son de abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia”, aseveró.

Por su parte, negó haber impedido que Inti viajara a Estados Unidos como se había informado hace unos meses para acompañar a Cazzu por asuntos de trabajo, asegurando que el inconveniente no fue una negativa suya, sino un tema relacionado con la visa de trabajo de la artista argentina.

Asimismo negó que ejerce violencia vicaria en contra de la madre de su hija y reveló que Cazzu supuestamente “se inventó” el tema de los permisos de viaje negados.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija, sin mostrar una sola prueba. Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que: ‘teníamos el p*to control sobre nuestra bebé y ella’. Que no demandaría acusando al ‘sistema patriarcal’ en su país. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria”, escribió.

Tras estas últimas declaraciones de su ex y hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado al respecto.