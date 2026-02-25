La influencer Anastasia Karanikolaou se robó todas las miradas al sumarse como embajadora de Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian.

La estrella de redes sociales deslumbró al lucir un conjunto de bikini negro de algodón, que dejó a la vista su silueta curvilínea y diminuta cintura. Como único accesorio, lució un brazalete de diamantes y un piercing en el ombligo.

Presumió la belleza de su rostro con un maquillaje contour que incluyó base, polvo compacto, abundante rubor e iluminador en la nariz. También llevó los labios en tono nude y dejó suelta su cabellera.

“Wow”, “Tan bonita” y “El cuerpo perfecto” fueron algunos de los comentarios de sus 10.2 millones de seguidores. Otra embajadora de la nueva colección de Skims, es su mejor amiga Kylie Jenner, quien lució modelos en todos los colores posibles.

Kim Kardashian ha llevado a su marca Skims a convertirse en todo un imperio. Fue valorada en 5,000 millones de dólares tras una ronda de financiación liderada por Goldman Sachs.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.

Las fotos de Anastasia Karanikolaou salen a la luz luego de que anunciara en lanzamiento de su podcast “Better Half” que conduce junto a su amiga Victoria Villarroel, también influencer.

Anastasia Karanikolaou es la mejor amiga de Kylie Jenner. La fundadora de Kylie Cosmetics la describió como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia tan adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims.